Alto Tietê terá 315 mil idosos daqui a 32 anos

O Sistema de Projeções Populacionais, da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), aponta que a população idosa do Alto Tietê deve crescer mais de 272% entre 2018 e 2050, passando de 182,8 mil pessoas com mais de 60 anos para 498,4 mil indivíduos nesta faixa etária. Atualmente, os idosos representam 11,5% do total populacional da região, porém, daqui a 32 anos, a expectativa é de que eles sejam 26%- mais que dobro do índice atual.

1990

Os jovens nascidos em 1990 serão os futuros idosos do ano 2050, somando 498,4 mil pessoas com pelo menos 60 anos vivendo nas dez cidades da região, que já terá uma população total mensurada em mais de 1,9 milhão de habitantes. A estimativa é de que a população idosa cresça na ordem de 0,5% ao ano. Sendo assim, em 2030, o Alto Tietê já terá 302,4 mil idosos, representando 17% da população. Na década seguinte, em 2040, esse público será 21,5% do total de habitantes, com 402,8 mil indivíduos com mais de 60 anos de idade.

Hoje, Salesópolis é a cidade com o maior índice de idosos, que chegam a 14,2% da população. Acima da média regional, ainda aparecem os municípios de Santa Isabel, Guararema, Biritiba-Mirim e Mogi das Cruzes, onde a representatividade do grupo varia de 13,1% a 13,8% da população municipal. Entre os suzanenses, 11,8% têm mais de 60 anos, o que representa 33.787 pessoas. Atualmente, entre os mais anciãos, com idades acima de 75 anos, o índice é de apenas 2,3% da população regional.

Itaquaquecetuba tem a menor taxa de idosos, o que significa uma baixa expectativa de vida. Ferraz de Vasconcelos e Arujá completam a lista de municípios jovens. Em Itaquá, o índice de idosos fica abaixo de 10% do total da população do município. Em Ferraz, os velhos representam exatamente 10% dos residentes, enquanto em Arujá o grupo é de 11,1%. Hoje, a faixa etária predominante na região é a dos adultos com idades entre 25 e 39 anos, representando cerca de um quarto da população. As crianças até 14 anos representam o segundo maior grupo, com 21,5%.

No futuro, em 2050, as cidades de Santa Isabel, Mogi e Poá terão os maiores índices de idosos, que irão variar de 27,1% a 28,3% da população municipal. Enquanto Salesópolis reverte o quadro, sendo uma das cidades mais jovens da região, com apenas 24,5% de indivíduos com mais de 60 anos, igualando-se aos índices projetados para Itaquá. Arujá assume o posto de menor expectativa de vida, com 24,2% de idosos.