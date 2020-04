Alto Tietê terá 370 leitos para atender pacientes com Covid-19 através de cinco hospitais de campanha

O Alto Tietê terá cinco hospitais de campanha para o atendimento de infectados por coronavírus, com capacidade total de 370 leitos, sendo 10 deles para pacientes graves e 360 para pacientes com sintomas mais leves. As estruturas serão montadas estruturas em Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano. A expectativa é de que todas as unidades entrem em funcionamento neste mês e servirão de apoio aos serviços de saúde já existentes, principalmente os hospitais.

A maior estrutura está sendo montada em Mogi das Cruzes, onde a capacidade será de 200 leitos para casos leves e moderados. Mesma característica dos 80 leitos em implantação em Suzano, 30 de Arujá e 30 de Poá.

Em Ferraz de Vasconcelos, o hospital de campanha também contará com 30 leitos, sendo 20 para casos leves e moderados e 10 de CTI (Centro de Terapia Intensiva) para pacientes mais graves. Mesmo formato adotado por Guarulhos (cidade que faz parte do Condemat), onde os 60 leitos de clínica médica e mais 10 leitos de CTI já estão ativos. Ambas as unidades contam, ainda, com centro de triagem. Em Ferraz, por exemplo, serão 50 poltronas para essa finalidade, com expectativa de atendimento de 300 a 500 pessoas/dia em todo o complexo.

“São unidades de referência que, se necessário, poderão dar suporte aos municípios menores, principalmente porque os prefeitos atuam de forma integrada e no apoio um aos outros”, ressaltou o presidente do Condemat, prefeito Adriano Leite (PL). “Esperamos que toda essa estrutura não precise ser utilizada, mas temos de estar preparados para evitar o colapso no sistema de saúde regional e dar a melhor assistência possível aos infectados”, acrescentou.

Nas cidades de Ferraz de Vasconcelos e Suzano, os hospitais de campanha vão funcionar em complexos esportivos. Em Ferraz, a unidade vai funcionar no Ginásio de Esporte Professor Adão Dias dos Santos e a Prefeitura está na fase final do processo para iniciar a implantação. Em Suzano, a Prefeitura conclui a montagem da estrutura na Arena, com previsão de início de funcionamento na próxima semana.

Em Mogi das Cruzes, o hospital de campanha é montado na Avenida Cívica, ao lado do Ginásio Municipal de Esportes, e a expectativa é de que fique pronto nos próximos dias.

Na cidade de Poá, o hospital de campanha do coronavírus deve entrar em funcionamento até o próximo dia 15, no Centro Municipal de Especialidades, ao lado do Hospital Guido Guida. Já em Arujá, os estudos estão avançados para a implantação da unidade, mas o local e o prazo ainda não foram divulgados.

Além dos hospitais de campanha, já foi anunciada a ampliação de leitos nos hospitais estaduais na Região e as Prefeituras estão reforçando a estrutura das unidades municipais de saúde. Em Guararema, por exemplo, está sendo preparado um serviço de campanha, com triagem e exames, enquanto Santa Isabel criou uma unidade sentinela.