Região

Alto Tietê terá comitiva de 500 empresários na Feira do Empreendedor

Escritório Regional do Sebrae-SP disponibiliza 12 ônibus gratuitos para levar empreendedores ao evento na São Paulo Expo

22 setembro 2025 - 10h12Por Da Região
- (Foto: Divulgação )

Os empreendedores do Alto Tietê têm um compromisso marcado com o Sebrae-SP. Entre os dias 15 e 18 de outubro, será realizada a Feira do Empreendedor, um dos principais eventos do setor, que busca fomentar novos negócios e apresentar inovações e tendências do mercado. Para facilitar o acesso dos empresários da região, a missão empresarial está com inscrições abertas. Serão disponibilizadas mais de 500 vagas gratuitas, voltadas aos donos de pequenos negócios. Ao todo, 12 ônibus sairão de diferentes cidades do Alto Tietê com destino à São Paulo Expo, na capital. 

Para garantir uma vaga em um dos ônibus que sairão de Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano, durante os quatro dias da feira, basta acessar o link https://linktr.ee/Missao_FE25_AltoTiete. No endereço, é possível conferir os horários e locais de saída das missões. 

A Feira do Empreendedor reúne em um só lugar atrações, oportunidades de negócios e networking. “O evento é uma grande chance para participar de palestras, workshops e oficinas, além de conhecer novas empresas, descobrir cases de sucesso e trocar experiências. É voltado para empresários em todos os estágios de maturação”, explica Jeferson de Oliveira, analista de negócios do Sebrae-SP. 

O Sebrae-SP apresentará no evento todas as soluções disponíveis para quem está começando um negócio, deseja aprimorar a gestão ou expandir sua empresa. Nesta edição, a feira será organizada em sete eixos temáticos: Cidade Empreendedora; Comece seu negócio; Comportamento Empreendedor; ESG – Impacto Social e Ambiental; Gerencie o seu dinheiro; Inovação e Tecnologia; e Marketing e Vendas. A disposição dos estandes foi planejada para otimizar a experiência do visitante e facilitar a conexão com os temas de interesse. 

Em sua 14ª edição, a Feira do Empreendedor deve movimentar mais de R$ 45 milhões em negócios e receber cerca de 110 mil visitantes durante os quatro dias de evento. 

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 4723-4510 ou visite o Escritório Regional do Sebrae-SP no Alto Tietê localizado na Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 

