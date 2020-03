Alto Tietê terá de cumprir quarentena após determinação do governador João Doria

As dez cidades do Alto Tietê vão ter de cumprir a determinação dada pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que prevê a realização de quarentena no Estado para conter o avanço do novo coronavírus. A medida terá duração de 15 dias, começa a valer na terça-feira, 24, e vai até o dia 7 de abril. Ela é válida em todos os 645 municípios do Estado.

Poderão funcionar em caráter de excepcionalidade: hospitais, clínicas, farmácias e clínicas odontológicas, supermercados, hipermercados, padarias e açougues, além de callcenter, bancas de jornais, lojas de pet shop, serviços de transportes e indústrias. Os restaurantes e bares poderão funcionar só com delivery.

O governador João Doria concede entrevista neste momento para explicar a determinação. Segundo o governador, o Estado vai tomar "medidas policiais" para impedir aglomerações, como bailes funk e outros eventos de rua.

De acordo com Doria, nenhuma das medidas anunciadas é restritiva ao trabalho das indústrias, porque elas não prestam atendimento ao público. O governador prossegue falando neste momento no Palácio dos Bandeirantes.