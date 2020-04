Alto Tietê terá evento especial on-line nesta terça e quarta-feira no Dia Mundial da Criatividade

O Dia Mundial da Criatividade não vai parar. Mesmo com toda a pandemia, e uma nova realidade no cenário de todo o mundo, o evento vai reunir diversas atividades de uma maneira virtual, e ainda assim, participativa, nos dias 21 e 22 de abril. Na região do Alto Tietê, quatro municípios participam da ação, e mobilizam, por meio das redes sociais, líderes, anfitriões, inspiradores, voluntários e patrocinadores.

Os líderes do Alto Tietê são: Djane Borba, Jazz singer e produtora cultural, de Guararema; em Guarulhos, Cícero Freitas, fundador da Digital Tecla e FourMasters; da cidade de Poá, Marco Senna, ator, diretor e produtor teatral. Em Suzano, Rose Meusburger, presidente da REC - Rede de Economia Criativa e criadora do canal Elaborando Projetos, coordena toda a programação da cidade. Estes recebem os voluntários e os chamados "inspiradores", que são os que irão apresentar as atividades, oficinas, palestras, etc.

As atividades abordarão diversos assuntos, englobando diferentes segmentos, entre eles: Arte e Cultura, Cinema, Artesanato, Música, Teatro, Tecnologia, Meio Ambiente e Empreendedorismo, entre muitos outros, com a participação de especialistas e entusiastas das mais diversas áreas de formação. A busca por soluções, por meio da criatividade, é uma tarefa de todos, principalmente em tempos que a sociedade vai precisar se reinventar, de todas as formas.

Criatividade de Suzano vai da dança à tecnologia

Suzano é uma das cidades do Alto Tietê que também está na programação do Dia Mundial da Criatividade com 14 atividades focadas em tecnologia, inovação, artes e principalmente orientações, dicas e ideias para o momento que vivemos. Temos a honra de receber dentro da programação o V Simpósio de Dança de Suzano, comandado por Juliana Lawall. Só nesta atividade são seis palestras que não são exclusivas para bailarinos, mas para quem quer empreender com criatividade.

42 atividades acontecem em Guararema

Guararema possui 28 inspiradores que criaram conteúdo exclusivo dentro do World Creativity Day, alguns com atividades distribuídas em várias partes, o que totaliza 42 atividades nas áreas: Arquitetura, Artes Plásticas, Arte Urbana, Ciência, Cinema, Dança, Diversidade, Empreendedorismo, Fotografia, Literatura, Meio Ambiente e Música. O Seminário “O Desafio do Lixo” é composto de cinco palestras e uma oficina e o Work Shop Danças Japonesas e Danças Circulares no Mundo, possui 4 partes entre material educativo e coreografias. No município o Dia Mundial da Criatividade 2020 tem apoio institucional da Prefeitura de Guararema, realização da Imaginoart e patrocínio da Água Consultoria Ambiental

Poá participa pela primeira vez

Pela primeira vez o município de Poá estará na programação do Dia Mundial da Criatividade. Dentre as 9 atividades inscritas: música, vídeo, literatura, games, teatro, educação, direitos, comportamento e podcast. O evento em Poá tem o apoio da Rara Books Livraria e Café, Museu Padre Eustáquio e da Associação Cultural Opereta.

Para as pessoas que querem participar do evento, o acesso deve ser realizado pelo site do Dia Mundial da Criatividade - www.worldcreativityday.com/brazil, escolher a cidade e conhecer a agenda completa, que já está à disposição. O Youtube será a tecnologia utilizada para permitir a participação de todos os inscritos, com mais de 1.400 atividade online, somando mais de 3.064 horas de conteúdo colaborativo e criativo.

A plataforma também disponibilizou um aplicativo para celular, para poder acompanhar as atividades dos mais variados municípios. Basta ir até a loja de aplicativos e procurar pelo APP WCD. Veja os links:

Faça sua inscrição, participe e acompanhe todas as novidades

