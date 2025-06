Alto Tietê terá plenárias do Plebiscito Popular 2025

A APEOESP, por meio de suas subsedes, junto com a subsede da CUT-SP em Mogi das Cruzes, está mobilizando outros sindicatos, centrais sindicais, movimentos populares (moradia, estudantes, combate ao racismo etc.) para as plenárias do Plebiscito Popular 2025, nos dias 9 e 10 de junho (segunda e terça-feira).

Na segunda-feira (9), a atividade será na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes (avenida vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico), às 19h, e reunirá lideranças e militantes de Mogi e outras cidades da região como Biritiba Mirim, Salesópolis e Guararema.

Já na terça (10), será com lideranças e a militância de Poá, Itaquaquecetuba, Suzano e Ferraz de Vasconcelos, na rua Hermógenes La Regina, 195, no centro de Poá.

Lançado em abril deste ano, a consulta popular irá ouvir a opinião da população em todo o Brasil sobre a redução de jornada de trabalho sem redução de salário, o fim da escala 6x1 e a isenção de pagamento de imposto de renda (IRPF) para quem ganha até R$ 5 mil por mês, além do aumento da taxação para quem ganha mais de R$ 50 mil mensais, como forma de justiça tributária.

Plenárias na região

O objetivo das plenárias no Alto Tietê é reunir lideranças e militantes para organizar o Plebiscito Popular na região a partir da criação de comitês municipais, regionais, por local de trabalho, moradia, estudo e em todos os lugares, com o objetivo de construir uma grande votação que ocorrerá entre julho e setembro de 2025.

O que é o Plebiscito Popular

Plebiscito é um instrumento de consulta popular, previsto no artigo 14 da Constituição e regulamentado pela Lei 9.709/98, que possibilita os cidadãos serem consultados antes de uma lei ser constituída. Desta forma, o teor da lei a ser aprovada é definido pelo povo.

Serviço

Plenária do Plebiscito Popular – Mogi das Cruzes

9 de junho (segunda-feira)

19h

Câmara Municipal

Avenida vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes

Plenária do Plebiscito Popular – Poá, Itaquaquecetuba, Suzano e Ferraz de Vasconcelos

10 de junho (terça-feira)

19h

Rua Hermógenes La Regina, 195 - Centro - Poá.