Alto Tietê terá R$ 7,8 milhões para investir no combate a enchentes

O projeto será 100% financiado pelo Fehidro, com recursos da cobrança pelo uso da água.

Além desse projeto, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT) anunciou mais seis empreendimentos para três cidades da região, com investimento total de R$ 36 milhões.

A cerimônia de anúncio dos empreendimentos vencedores contou com a participação da secretária de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL), Natália Resende; a superintendente do Daee, Mara Ramos; e o presidente da Cetesb, Thomaz Toledo.

“A questão da drenagem para um território como o nosso, que é conurbado, precisa ser pensada de maneira intermunicipal, pois as intervenções adotadas em um município têm reflexos nos demais. Portanto, o Plano Regional será uma ferramenta essencial para definir as obras e ações necessárias para combater as enchentes no âmbito do Alto Tietê Cabeceiras, assim como a captação de investimentos para execução das propostas”, ressaltou o presidente do Condemat, Caio Cunha, prefeito de Mogi das Cruzes, ao acrescentar que o estudo dará subsídios também para nortear as políticas ambientais dos municípios no que diz respeito aos licenciamentos e as ações para conter as áreas de risco e minimizar os reflexos das mudanças climáticas.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente, o Alto Tietê tem recebido atenção do programa Integra Tietê que prevê a realização de projetos de curto, médio e longo prazo para o Estado e conta com a participação dos comitês de bacia.

“Nesse primeiro momento focamos muito no Alto Tietê em três medidas principais que nos comprometemos a fazer até 2026. A primeira é o desassoreamento do Tietê com a retirada de cerca de 14 milhões de metros cúbicos de resíduos. A segunda é a promoção de 1,5 milhão de novas ligações de domicílios que garante mais saneamento e disponibilidade hídrica, pois falamos de redução da poluição. Por fim, faremos a adoção de um novo indicador por parte da Cetesb que medirá a qualidade da água do Tietê em tempo real, são 12 pontos que chegarão a 30”, reforçou.

6 projetos na região

Durante a plenária realizada na Barragem da Ponte Nova, em Salesópolis, o CBH-AT indicou seis projetos para região, como citado.

Na lista de projetos indicados estão Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais de Itaquaquecetuba (R$ 7,4 milhões); Ampliação do Sistema de Coleta Seletiva (R$ 2,5 milhões), Obra de Recuperação do Córrego Fartura (R$ 1,6 milhões) e Obra de Recuperação do Córrego das Antas (R$ 1 milhão) de Salesópolis; e a Atualização do Projeto Executivo e Execução da Obra do Reservatório de Controle de Cheias do Rio Una (R$ 17,1 milhões) e os Projetos Básico e Executivo do Sistema de Controle de Inundações nos Bairros Parque Maria Helena e Vila Maluf (R$ 6,5 milhões) de Suzano.

