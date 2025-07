Alto Tietê terá tempo estável com máximas de até 22ºC

O Alto Tietê terá tempo firme nesta terça-feira, segundo informou a Defesa Civil do Estado.

Nesta terça-feira (8), a massa de ar frio e seca segue predominante garantindo tempo estável.

Na madrugada e início da manhã, as temperaturas caem significativamente, com mínimas próximas e em alguns locais, até abaixo dos 6°C, especialmente no leste paulista.

A atenção é para áreas isoladas próximas a Itapeva e na Serra da Mantiqueira, onde há risco de geadas.

No restante do estado, o cenário também é de frio acentuado, com umidade relativa do ar bastante reduzida, exigindo cuidados com a saúde.

Ao longo da tarde, o céu fica parcialmente nublado, com predomínio de sol, mas devido ao ar polar, as temperaturas são baixas e a sensação de frio pode persistir.

As máximas ficam próximas dos 22°C no leste e 26°C no interior.

Em dias de frio, ressalta-se a importância de atenção aos mais vulneráveis, como idosos, crianças e aquelas em situação de rua.

Siga a defesa civil nas redes sociais pelo @defesacivilsp e fique por dentro de dicas e orientações para os dias de frio.