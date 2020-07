Alto Tietê vê possibilidade de uso da vacina contra a Covid-19 ainda neste ano

A Câmara Técnica de Saúde do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê acredita que a vacina contra o novo coronavírus, que está sendo produzida pelo Governo do Estado, pode ser liberada ainda este ano. A terceira fase de testes com a vacina intitulada de CoronaVac foi iniciada esta semana.

De acordo com a Câmara, a expectativa para a utilização da CoronaVac, tanto em São Paulo quanto nos demais estados é positiva. Isso porque estudos indicam que a imunização será uma arma eficaz no combate e prevenção à Covid-19, a exemplo do que acontece com outros tipos de síndromes respiratórias.

Para a coordenadora da Câmara Técnica, Adriana Martins, é necessário ter cautela e reforçar todos os métodos de prevenção à doença. Ela reitera que a vacina é o meio mais eficaz para frear a contaminação, assim como outros cuidados. “Estamos diante de uma doença nova, extremamente grave e que mobiliza profissionais de todo o mundo no seu combate. A vacina será sim um meio eficaz de combater o coronavírus, aliada a outros cuidados preventivos. E até que todos os testes sejam concluídos e a imunização seja disponibilizada, é fundamental que todos mantenham as medidas de isolamento social, uso de máscaras, etiqueta respiratória, entre outros meios de prevenção” explica.

Para o secretário de Saúde de Suzano, Luis Claudio Rocha Guillaumon, o Instituto Butantan tem condições de conduzir a parceria com farmacêutica chinesa Sinovac Biotech para que a população tenha acesso o quanto antes a vacina contra o coronavírus.

“No ano passado, a convite do Ministério da Saúde, fui ao Instituto Butantan para conhecer o setor de produção de vacinas, e reforço que o laboratório tem instalações de excelência e totais condições de conduzir parcerias, dando ênfase à tecnologia nacional”, diz.

A pasta ainda informou que o envio das vacinas tanto para Suzano, quando para as demais cidades do país, dependerá dos resultados dos testes, da viabilidade de produção em larga escala, além de fatores logísticos e da definição de estratégias que reforcem a imunização de toda a população.