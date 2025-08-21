Aluna de Poá vai representar SP em conferência sobre justiça climática e educação ambiental

A estudante Júlia dos Santos Chaves, do 9º ano da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Estância Hidromineral de Poá, foi escolhida para representar o estado de São Paulo na etapa nacional da VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA). O evento será realizado em outubro, em Brasília, e reunirá alunos de todo o país para discutir justiça climática e educação ambiental.

O projeto apresentado pela unidade recebeu o título “Do quintal à conferência: justiça climática com os pés no território – rumo à COP30” e vem sendo desenvolvido sob coordenação do professor de Geografia, Juvenil Batista Lopes, conhecido como professor Juca. A proposta já passou pelas etapas regionais e estadual da conferência, conquistando a vaga para a fase nacional.

Ao todo, quatro escolas municipais de Poá participaram da mobilização e elaboraram iniciativas relacionadas ao enfrentamento das mudanças climáticas. A escolha da EMEB Estância Hidromineral reforça o investimento da rede municipal em projetos de educação ambiental como ferramenta de transformação social.

O prefeito Saulo Souza celebrou a conquista, ressaltando o orgulho para Poá e a relevância da etapa nacional. “É uma alegria imensa ver nossa cidade ser representada em Brasília pela jovem Júlia. Essa conquista mostra a força do protagonismo dos nossos estudantes e reforça que a educação é o maior caminho para transformar o futuro. Quero parabenizar a Júlia pela dedicação, o professor Juca pela orientação, os coordenadores e diretores da EMEB Estância pelo trabalho coletivo, e a Secretaria de Educação pelo apoio que tornou esse resultado possível”, destacou.