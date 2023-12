Alunos da Educação Especial da E.E. Francisco Ferreira Lopes participam de projeto de cinema

O projeto Cine e Cultura inspirou a realização de atividades culturais e socioambientais pelas escolas estaduais em que passou durante os meses de setembro e outubro, em Mogi das Cruzes. A proposta do projeto foi levar o cinema e o teatro para dentro da escola para retratar conceitos de convívio social, ético, de cidadania e meio ambiente por meio de oficinas de cinema onde os alunos criaram um curta-metragem com tema ambiental e a exibição de sessões de cinema e teatro também com temas socioambientais.

Seis escolas públicas estaduais foram selecionadas para o projeto: E.E. José Ribeiro Guimarães (Boturu), E.E. Francisco Ferreira Lopes (centro), E.E. Maria Isabel Santos Mello (Jundiapeba), E. E. Profª Branca Baumann do Amaral (Jardim Layr), E.E.Profº José José Sanches Josende (Jardim Aeroporto III) e E. E.Vereador narciso Yague Guimarães (Vila Natal).

Dos trabalhos realizados pelo Cine e Cultura, um dos destaques foi dos alunos de Educação Especial da E.E. Francisco Ferreira Lopes. Eles criaram o curta-metragem com stop motion para retratar como ‘o desmatamento impacta no nosso dia a dia’ a partir de elementos criados com massa de modelar. O trabalho já estava sendo desenvolvido em sala de aula, como atividades nas disciplinas de Artes e Biologia, mas ganhou projeção com o Cine e Cultura. “Os alunos fizeram todo o processo de montagem do cenário e dos personagens com a massa de modelar e, a partir daí, o planejamento e a execução do curta-metragem, criando as cenas a partir do recurso de stop motion. O vídeo foi editado com a ajuda do professor Luiz Roberto de Carlo, de Artes, e ficou muito lindo. Surpreendeu a todos nós”, comenta a professora da Educação Especial, Lutéria Matos.

Os professores que acompanharam os alunos durante as oficinas de curta-metragem do Cine e Cultura avaliaram positivamente o projeto. “Foi muito inspirador. Uma abordagem foi muito enriquecedora para o desenvolvimento dos alunos, com uma metodologia diferente, que pode ser aplicada em muitas outras atividades da escola”, avalia a professora Talita Mentone, de Biologia. Já o professor Luiz defende mais projetos como esse, pois acredita que a arte é transformadora: “é umas das maneiras de preservarmos a riqueza e a cultura de um povo”.

No total, cerca de 3,6 mil estudantes das escolas de Mogi das Cruzes participaram do Cine e Cultura, que foi realizado em duas fases: a primeira com oficinas profissionais de cinema; e a segunda com sessões de cinema e teatro, em uma estrutura inflável de 15 metros.

O projeto Cine e Cultura é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet) pelo Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS) com o patrocínio da Niterra. A ação conta com o apoio da Diretoria de Ensino Região de Mogi das Cruzes, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.