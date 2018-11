Alunos da rede estadual do Alto Tietê podem se matricular em cursos de idiomas gratuitos

Alunos da rede estadual de São Paulo já podem garantir a vaga em uma das classes do Centro de Estudos de Línguas (CEL). São 200 unidades com matrículas abertas para aulas de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e mandarim. Os cursos são gratuitos para alunos do ensino regular e integral. A programação do primeiro semestre de 2019 tem início previsto para fevereiro.

Para fazer o cadastro, basta comparecer a uma unidade do CEL – veja abaixo a lista no Alto Tietê - e apresentar os documentos pessoais do candidato. No caso de menores de 18 anos, o processo precisa ser realizado por pais ou responsáveis. A oferta de idiomas varia de acordo com a escola e a região.

Gramática e conversação

O Centro de Estudos de Línguas é organizado por semestre (seis no total) com aulas quatro vezes por semana no contraturno do horário regular ou aos sábados para estudantes a partir do 7º ano do Ensino Fundamental. A única exceção é o inglês, voltado para o Ensino Médio e duração de dois semestres (um ano).

Já o plano de estudos tem foco na gramática e conversação. O rendimento dos estudantes é avaliado em provas escritas e orais em sala de aula. Além do certificado, o desempenho, carga horária e nível são registradas no histórico escolar.