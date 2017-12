Alunos da rede Estadual terão material pedagógico em aplicativo

A liberação do uso de telefone celular em sala de aula para fins pedagógicos foi autorizada em novembro. Agora, a rede estadual de ensino dá novo passo. O material pedagógico será disponibilizado em aplicativo para 8,2 mil alunos. É o primeiro passo para migração do papel para o digital de materiais pedagógicos voltados a alunos.

A parceria feita com a Microsoft e Digital Pages disponibilizará o material já para o início do ano letivo de 2018.

Este projeto terá seu piloto em 39 escolas da Diretoria de Ensino (DE) Norte 2, na capital. Cerca de 8,2 mil adolescentes do 1º ano do Ensino Médio serão beneficiados pela iniciativa. Importante: como trata-se de um piloto, os estudantes terão também o Caderno do Aluno impresso em papel. A expectativa é de expansão pelo Estado após os resultados dessa primeira ação. O Caderno do Aluno de Matemática também vai permitir interação das atividades com os estudantes.

A disciplina de Matemática foi escolhida por se mostrar um grande desafio nacional nos últimos resultados de avaliações externas. Na mais recente avaliação disponível, referente a 2016, o Ensino Médio de São Paulo obteve a segunda melhor nota dos últimos sete anos em matemática – com queda entre 2015 e 2016. Por conta desta queda o governo vem investindo na especialização dos professores com o objetivo de fazer com que a Matemática tenha mais sentido para os estudantes.

Inovações do livro digital

A plataforma desenvolvida em parceria com a Microsoft e Digital Pages funciona tanto como app em smartphones quanto na web. Após baixado, o aplicativo não precisa de acesso à internet para ser utilizado. Além do conteúdo do livro, os alunos poderão responder as questões digitalmente e ter acesso a vídeos, áudios, animações, simulações de objetos 3D e games. O programa ainda disponibiliza ferramentas de anotações, mensagens, fóruns, busca por termo ou conteúdo.

Para que o professor possa acompanhar o desempenho das turmas, ele terá informações sobre as questões. Vai ficar registrado quanto tempo o aluno passou em uma página, quais conteúdos ele percorreu e as respostas que forneceu em cada exercício proposto. Todos os docentes envolvidos no projeto-piloto passarão por treinamento na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores (EFAP).

O conteúdo do livro digital, bem como as informações sobre a realização de atividades pelos alunos, ficará armazenado na plataforma de nuvem da Microsoft (Azure).

Caderno do Aluno

São Paulo estipulou o currículo escolar em 2009. E há 8 anos também estipulou o que cada estudante deve aprender e em cada etapa de aula. Desde então os alunos contam com material exclusivo desenvolvido por especialistas da Educação. O Caderno do Aluno, que complementa os livros didáticos e se divide entre as áreas do conhecimento de Ciências Humanas, Linguagem e Códigos, Ciências da Natureza e Matemática.

O Caderno do Aluno tem perfeita combinação com o Caderno do Professor, já totalmente digitalizado pela Secretaria.