Alunos da rede municipal de Poá voltam às aulas nesta segunda-feira

Mais de 13,6 mil alunos da Rede Municipal de Ensino de Poá retornaram às aulas nesta segunda-feira (26/01), marcando o início do ano letivo de 2026 nas creches e escolas de Ensino Fundamental do município. Para garantir um retorno organizado e seguro, as unidades escolares passaram por ações de limpeza e manutenção.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os alunos da creche e da pré-escola terão período de adaptação durante a primeira semana de aula, como parte do acolhimento pedagógico planejado para o início do ano letivo.

O calendário escolar de 2026 prevê 200 dias letivos, com encerramento das aulas no dia 18 de dezembro. As férias escolares de julho ocorrerão entre os dias 1º e 15 de julho.

Segundo o secretário municipal de Educação, Diego Moreira, a volta às aulas representa um momento estratégico para o desenvolvimento educacional do município. “A retomada das aulas marca o início de um trabalho planejado, que prioriza o acolhimento, a inclusão e a qualidade do ensino. Estamos preparados para receber nossos alunos com estrutura adequada e equipes comprometidas com a aprendizagem”, destacou.

O prefeito Saulo Souza ressaltou o investimento contínuo na Educação. “A Educação é uma das prioridades da nossa gestão. Trabalhamos para oferecer um ambiente escolar cada vez mais estruturado, inclusivo e preparado para atender as necessidades de todos os estudantes”, afirmou.



Projetos para 2026

O ano letivo de 2026 foi oficialmente aberto no último dia 22 de janeiro, durante um grande encontro realizado na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe, que reuniu todos os servidores da Rede Municipal de Ensino. Na ocasião, o prefeito anunciou novos projetos voltados para a ampliação do ensino infantil, com a criação de mais vagas em creches e a construção de novas unidades educacionais. Entre as ações previstas, destacam-se a retomada das obras do Centro Educacional Poaense (CEP) Santa Luiza, que estavam paralisadas há 15 anos, a reconstrução da EMEB Professora Carolina Ribeiro, a reforma da EMEB Benedito Rufino Lopes e a construção de uma nova creche no Jardim Ivonete para atender a crescente demanda da região, além da reforma de outras escolas da cidade

A gestão também investirá na contratação de profissionais especializados para o atendimento de alunos atípicos, garantindo suporte adequado para essas crianças. “A educação é um farol que guia nossas crianças. Enquanto cada um de nós, seja na missão que nós estivermos na Educação, trabalhar com amor, entrega e entusiasmo, escreveremos, juntos, histórias extraordinárias e assim vamos tornar a Educação de Poá cada vez melhor”, afirmou o prefeito.