Alunos da região que vão fazer prova do Enem podem participar de aulão online

Os alunos da rede estadual do Alto Tietê e da Capital terão a chance de tirar as últimas dúvidas neste sábado (4) antes da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O primeiro dia da avaliação nacional é neste domingo (5) com questões da área de humanas. Professores do QG do Enem, parceiro da Secretaria da Educação do Estado, transmitem a partir das 9 horas um aulão no canal do YouTube do projeto (www.esquenta.enem.com.br).

Redação, Língua Portuguesa, Geografia e História são o foco do encontro. Além de acompanhar as explicações dos educadores e dicas sobre os temas que devem cair nesta edição, os estudantes poderão fazer perguntas no chat. A aula virtual é gratuita, mas é preciso confirmar presença no site até sexta (3).

Segundo encontro no dia 11

Com a mudança feita pelo Ministério da Educação para a aplicação das provas em dois domingos consecutivos (5 e 12), no dia 11 está programado mais um aulão. Desta vez, as disciplinas são Biologia, Química, Física e Matemática. A dinâmica será a mesma do primeiro encontro.

Para quem ainda quer mais, os alunos da rede também podem testar o desempenho com ajuda de um simulado online. São 80 questões reunidas no endereço simuladosp.enem.com.br. Ao fim dos exercícios, o sistema oferece um feedback com número de erros e acertos, gabarito comentado e vídeo com a resolução dos itens.