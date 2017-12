Alunos de 12 anos do Alto Tietê participam de Feira de Ciências da Educação de SP

A 5ª Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo já se encontra em sua segunda etapa. Depois da seletiva regional, 7 projetos de alunos da região do Alto Tietê foram escolhidos para continuar na disputa. Neste ano, a competição contou com 2 projetos da região desenvolvidos por estudantes do ensino fundamental (do 6º ao 9º ano), inscritos na categoria Júnior e 5 do Ensino Médio (1º e 2º ano), na categoria Master selecionados para a segunda fase. A iniciativa busca familiarizar jovens estudantes com a iniciação científica e conscientizar sobre a importância de projetos nas áreas de ciências da natureza, tecnologia, empreendedorismo e extensão social.

Agora, os projetos irão passar por uma nova análise por parte da equipe gestora da Feira de Ciências do Estado de São Paulo (FeCEESP), que selecionará os 30 projetos finalistas a serem divulgados em fevereiro de 2018. Os selecionados nesta etapa serão orientados individualmente por meio de web conferências, pela equipe técnica da Secretaria de Educação, a fim de se preparar para a grande final, que deve ocorrer em maio do próximo ano. Mais informações e o regulamento da competição podem ser consultados no Portal da Educação (www.educacao.sp.gov.br/feiradeciencias).

Na última edição da feira, um aplicativo para celular criado por alunos da Escola Estadual Adelaide Maria de Barros, de Mogi das Cruzes, foi o grande vencedor. A ferramenta é programada para organizar a seleção e coleta dos reciclados (vidro, metal, papel e orgânico).

Confira os projetos selecionados: