Alunos de Agronegócio apresentam produtos no "Arraial Empreendedor" na Fatec de Mogi

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Mogi das Cruzes entra em clima de festa junina para apresentar à comunidade local e regional o talento de seus estudantes de Agronegócio, uma das graduações oferecidas na instituição mogiana. Para tanto, realizará, no dia 14 de junho, o “III Arraial Empreendedor”. O evento terá início às 19 horas e a entrada é gratuita.

“Os alunos irão lançar seus próprios produtos no segmento alimentício e demonstrar todo o potencial empreendedor. Será uma noite repleta de sabores, ideias inovadoras e criatividade, em que o público poderá conferir de perto o trabalho desses jovens empreendedores”, explica o professor Douglas de Matteu, docente da disciplina de Marketing do curso de Agronegócio.

Além de prestigiar o evento e a produção dos estudantes, quem visitar o arraial poderá conhecer os cursos da Fatec. Até o dia 2 de junho, a instituição recebe inscrições para o vestibular destinado ao ingresso de novos alunos no segundo semestre deste ano.

São 280 vagas distribuídas em cinco cursos superiores tecnológicos: Agronegócio, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Recursos Humanos, Logística e Gestão Empresarial (este último em EAD).

Agronegócio e Análise e Desenvolvimento de Sistemas têm 80 vagas, cada, e turmas nos períodos da tarde e noite; Gestão de RH e Logística ofertam 40 vagas, cada, e funcionam no período da manhã. Gestão empresarial é o único na modalidade EAD, e tem 40 vagas.

A Fatec de Mogi é uma instituição pública, com ensino gratuito. Todos os cursos têm duração de 3 anos e incluem disciplina de inglês durante toda a formação como diferencial.

As inscrições são realizadas somente de forma online no site do vestibular (www.vestibularfatec.com.br), meio pelo qual os candidatos devem também enviar a documentação necessária. O prazo termina às 15h do dia 2 de junho. A taxa é de R$ 91,00. A prova está marcada para o dia 25 de junho. No site de inscrição também estão disponíveis as informações completas sobre cursos, requisitos e o Manual do Candidato.

O campus mogiano fica na Rua Carlos Barattino, 908, Vila Nova Mogilar. O telefone é o (11) 4699-2799, e o site fatecmogidascruzes.com.br. Já o e-mail de contato é f184acad@cps.sp.gov.br.