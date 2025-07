Alunos de Ferraz realizam projetos para Conferência pelo Meio Ambiente

A Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos vem desenvolvendo atividades ao longo do primeiro semestre de 2025, com os alunos das escolas de Ensino Fundamental, anos finais, para a Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJIMA).

A CNIJIMA é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima que visa promover o cuidado com o meio ambiente e auxiliar na participação de crianças e jovens na discussão de questões socioambientais.

Ao todo, três escolas são participantes do projeto, sendo elas: Primorosa Jorge do Nascimento, na Vila Santo Antônio, Maria Inês Batista Camilo Gurgel, núcleo Itaim, e Helmuth Hans Herman Louis Baxmann, no Parque São Francisco.

Neste primeiro semestre, diversas ações foram realizadas com foco na investigação e solução de problemas ambientais, gerando ideias positivas como a dos alunos das Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs) Primorosa Jorge e Maria Ines, que desenvolveram campanhas de conscientização e ações práticas para auxiliar a comunidade local e os estudantes da Emeb Baxmann que, junto aos professores, realizaram arrecadação de objetos recicláveis para a construção de um parque reciclável nas dependências da escola.

Cada iniciativa movimentou membros da comunidade local, professores e gestores, incentivando o protagonismo dos estudantes e os engajando na solução de problemas ambientais.

Todos os projetos são levados pelo orientador socioeducacional Leonardo Ribeiro para o Ministério da Educação (MEC), que pode selecioná-los para participar da COP30, em Belém do Pará.