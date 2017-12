Alunos de Itaquá realizam exposição em centro de compras da cidade

Alunos da escola municipal Profª Helena Sgarbi Marks, localizada no bairro de Cidade Nova Louzada, estão expondo o projeto de arte “Pequenos Artistas” no Itaquá Garden Shopping. A exposição vai até o dia 14 de dezembro. A ação foi desenvolvida pelas crianças da Educação Infantil V e VI, durante todo o segundo semestre, permeada por momentos de aprendizado e diversão.

O projeto surgiu como uma tentativa de explorar e experimentar de forma mais profunda e diversificada as artes plásticas tendo como exemplo grandes nomes da pintura mundial como: Aldemir Martins, Ivan Cruz, Portinari, Romero Brito, Tarsila do Amaral e Van Gogh.

Cada turma teve a oportunidade de conhecer a história de vida e as obras de seu “Artista Patrono” e, de recriá-las com materiais diversos com novas reflexões sobre a temática da obra orientadas por seus educadores.

Para a secretária de Educação, Verônica Cosmo Barbosa, o projeto “Pequenos Artistas”, vem de encontro a inúmeras ações pedagógicas que a pasta tem desenvolvido neste ano, cujo intuito é valorizar o protagonismo de nossas crianças.

“A arte possui um poder transformador imensurável ao possibilitar pelas inúmeras linguagens artísticas, muitas vezes, a expressão mais ínfima do ser humano e que muitas vezes possui um significado enorme para o contexto social, ao trabalhar a sensibilidade e potencialidades até então, desconhecida,” disse Verônica.