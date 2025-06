Alunos de São Paulo escolhem Poá para pesquisa sobre educação de qualidade

A Secretaria de Educação de Poá recebeu a visita de um grupo de estudantes do 5º ano do Colégio São Luís, tradicional instituição de ensino localizada no bairro do Ibirapuera, na capital paulista. Com foco em estudar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (ODS 4), que busca assegurar educação de qualidade, inclusiva e equitativa, os alunos viajaram até Poá para aprofundar seus conhecimentos e entender como o município tem se destacado nessa área.

A atividade, realizada na última sexta-feira (13), faz parte de um projeto pedagógico anual desenvolvido pelo Colégio São Luís, no qual cada turma escolhe um dos objetivos sustentáveis definidos pela ONU para estudar em profundidade. Neste ano, coube aos alunos do 5º ano investigar como os municípios brasileiros estão lidando com os desafios de oferecer uma educação mais justa e acessível para todos.

"Escolhemos Poá porque identificamos que a cidade tem se tornado uma referência em políticas educacionais voltadas à equidade e qualidade. Nosso objetivo era ver na prática como isso acontece", explicou Paula Marques, professora e coordenadora de linguagens do colégio.

A recepção dos alunos foi realizada na sede da Secretaria de Educação de Poá, onde o grupo foi recebido pelo secretário Diego Moreira e pelas equipes pedagógica e de supervisão de ensino. No encontro, os estudantes conheceram mais sobre a história do município, suas características geográficas e culturais.

Munidos de uma lista de perguntas, os alunos promoveram um diálogo direto com os profissionais da educação municipal sobre temas como inclusão escolar, equidade de oportunidades, formação continuada de professores e práticas para a melhoria constante da educação local. “Foi uma alegria enorme receber esses alunos tão interessados. Mostramos como trabalhamos pela inclusão e equidade, e de que forma estamos concretizando uma educação de qualidade em Poá”, destacou o secretário de Educação.

Após a visita à pasta, o grupo seguiu para um passeio na Secretaria de Meio Ambiente, onde foram recebidos pela secretária Claudete Canada e puderam explorar o Jardim Sensorial, equipamento recém-inaugurado que oferece uma experiência sensorial e educativa em meio à natureza para pessoas atípicas e com deficiência. A vivência se conecta ao projeto pedagógico dos alunos ao mostrar como a educação vai além das salas de aula e pode envolver múltiplas dimensões de aprendizado.