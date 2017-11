Alunos do Alto Tietê conquistam 10 medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia

Estudantes da rede estadual do Alto Tietê se encantaram novamente com as estrelas e conquistaram 10 medalhas na 20ª edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, sendo 7 de bronze, 2 de prata e 1 de ouro. A iniciativa busca incentivar o estudo da Ciência usando a astronomia e astronáutica como focos. Em todo o estado, mais de mil alunos foram premiados.

A escola estadual Vereador Elisiário Pinto, em Salesópolis, alcançou o primeiro lugar no quadro de medalhas dentre as escolas da região. Foram 3 conquistadas, sendo 2 de bronze e 1 de ouro.

Escolas públicas e particulares de todo o Brasil podem participar da Olímpiada, organizada pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB). A prova acontece em fase única, realizada nas próprias unidades de ensino, e é dividida por ciclo de ensino. Além das medalhas, escolas, professores e alunos participantes recebem certificados.

Destaque da rede

A E.E Glauber Rocha, em Guarulhos, já tem o exame como uma tradição anual e foi a maior medalhista da rede estadual. Idas a exposições, visitas a planetários, observação no telescópio da unidade e palestras são realizadas para repertoriar os estudantes, além de atividades de leitura e aprofundamento organizadas durante todo o ano letivo. Em sua 15ª participação na OBA, a escola atingiu o número recorde de 127 medalhas.