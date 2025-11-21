Alunos do Colégio Lumbini conquistam medalhas de ouro e prata na 80ª Jornada de Foguetes da OBAFOG

Os alunos do 9º ano do Colégio Lumbini protagonizaram um momento de grande orgulho ao participarem da 80ª Jornada de Foguetes, na etapa nacional das Olimpíadas Brasileiras de Foguetes (OBAFOG), realizada entre os dias 10 e 13 de novembro em Barra do Piraí (RJ). Acompanhados pelas professoras Paola Tanabe e Catiane Gonzaga, os estudantes conquistaram medalhas de ouro e de prata, além de vivenciarem dias de imersão científica com oficinas, palestras e atividades práticas que tornaram a experiência ainda mais enriquecedora.

No lançamento dos foguetes, ponto alto da jornada, os alunos se destacaram com marcas impressionantes. A dupla Isaac Silva Ribeiro e Vinícius Leite Araújo Dias alcançou 144 metros, garantindo o 2º lugar e conquistando a medalha de prata. Já o trio André Borrozini Homsi Simões, Daniel Massao Sawada Harada e Miguel Delmondes Ferreira obteve 164,8 metros, também assegurando o 2º lugar e mais uma medalha de prata para o colégio. O grande destaque individual foi Lukas de Andrade Nishikawa, que registrou um lançamento de 342,1 metros, conquistando o 1º lugar e alcançando a 9ª melhor marca geral da competição nacional.

Para os estudantes, a participação na Jornada de Foguetes representa muito mais do que resultados. A vivência proporciona contato direto com conceitos de física, engenharia e aerodinâmica, estimula o raciocínio científico e fortalece o trabalho em equipe, além de aproximar os jovens do universo da ciência e da tecnologia.

A diretora do colégio, Célia Ashiuchi, comemorou o excelente desempenho da equipe. “Estamos extremamente orgulhosos de nossos alunos. A Jornada de Foguetes oferece uma experiência que transforma, motiva e inspira. Ver nossos estudantes alcançando resultados tão expressivos reforça o compromisso do Lumbini com uma educação que desperta sonhos e promove conquistas reais”, destacou.

Jornada de Foguetes

A Jornada de Foguetes da OBAFOG é uma etapa prática vinculada à Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que reúne estudantes de todo o país para construírem e lançarem foguetes experimentais feitos com materiais simples. A competição avalia a distância alcançada pelos lançamentos e promove o contato dos alunos com conceitos de física, tecnologia, engenharia e experimentação científica, incentivando o interesse pela ciência de forma lúdica e desafiadora.