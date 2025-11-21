Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 21 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 20/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Alunos do Colégio Lumbini conquistam medalhas de ouro e prata na 80ª Jornada de Foguetes da OBAFOG

Estudantes do 9º ano alcançaram resultados expressivos na etapa nacional realizada em Barra do Piraí (RJ)

19 novembro 2025 - 14h29Por Da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação/ Colégio Lumbini)

Os alunos do 9º ano do Colégio Lumbini protagonizaram um momento de grande orgulho ao participarem da 80ª Jornada de Foguetes, na etapa nacional das Olimpíadas Brasileiras de Foguetes (OBAFOG), realizada entre os dias 10 e 13 de novembro em Barra do Piraí (RJ). Acompanhados pelas professoras Paola Tanabe e Catiane Gonzaga, os estudantes conquistaram medalhas de ouro e de prata, além de vivenciarem dias de imersão científica com oficinas, palestras e atividades práticas que tornaram a experiência ainda mais enriquecedora.

No lançamento dos foguetes, ponto alto da jornada, os alunos se destacaram com marcas impressionantes. A dupla Isaac Silva Ribeiro e Vinícius Leite Araújo Dias alcançou 144 metros, garantindo o 2º lugar e conquistando a medalha de prata. Já o trio André Borrozini Homsi Simões, Daniel Massao Sawada Harada e Miguel Delmondes Ferreira obteve 164,8 metros, também assegurando o 2º lugar e mais uma medalha de prata para o colégio. O grande destaque individual foi Lukas de Andrade Nishikawa, que registrou um lançamento de 342,1 metros, conquistando o 1º lugar e alcançando a 9ª melhor marca geral da competição nacional.

Para os estudantes, a participação na Jornada de Foguetes representa muito mais do que resultados. A vivência proporciona contato direto com conceitos de física, engenharia e aerodinâmica, estimula o raciocínio científico e fortalece o trabalho em equipe, além de aproximar os jovens do universo da ciência e da tecnologia.

A diretora do colégio, Célia Ashiuchi, comemorou o excelente desempenho da equipe. “Estamos extremamente orgulhosos de nossos alunos. A Jornada de Foguetes oferece uma experiência que transforma, motiva e inspira. Ver nossos estudantes alcançando resultados tão expressivos reforça o compromisso do Lumbini com uma educação que desperta sonhos e promove conquistas reais”, destacou.

Jornada de Foguetes

A Jornada de Foguetes da OBAFOG é uma etapa prática vinculada à Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que reúne estudantes de todo o país para construírem e lançarem foguetes experimentais feitos com materiais simples. A competição avalia a distância alcançada pelos lançamentos e promove o contato dos alunos com conceitos de física, tecnologia, engenharia e experimentação científica, incentivando o interesse pela ciência de forma lúdica e desafiadora. 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Escorpiões são capturados em ação do Centro de Controle de Zoonoses de Mogi
Região

Escorpiões são capturados em ação do Centro de Controle de Zoonoses de Mogi

Feriado: rodovias do Alto Tietê devem receber 2,6 milhões de carros em 4 dias
Região

Feriado: rodovias do Alto Tietê devem receber 2,6 milhões de carros em 4 dias

Poá realiza mutirão para atualização do CadÚnico
Região

Poá realiza mutirão para atualização do CadÚnico

Em ação itinerante, Mogi recolhe 870 quilos de embalagens vazias de defensivos agrícolas
Região

Em ação itinerante, Mogi recolhe 870 quilos de embalagens vazias de defensivos agrícolas

Ferraz disponibiliza Bilhete PcD Ongpag Municipal para ampliar acesso ao transporte de saúde
Região

Ferraz disponibiliza Bilhete PcD Ongpag Municipal para ampliar acesso ao transporte de saúde

Defesa Civil de Ferraz  participa da Oficina de Verão em São Paulo
Região

Defesa Civil de Ferraz  participa da Oficina de Verão em São Paulo