Alunos e pais de estudantes menores de 18 anos têm está sexta-feira para atualizar dados

Os pais de estudantes da rede estadual do Alto Tietê terão até está sexta-feira (2) para atualização de dados cadastrais. A Secretaria da Educação solicita a todos, inclusive a alunos maiores de idade, que compareçam às unidades escolares para realizar o procedimento cadastral. No Estado, são cerca de 3,7 milhões de estudantes de escolas públicas estaduais.

Basta levar um comprovante de endereço e um documento com foto na secretaria da escola em que o estudante está matriculado. Garantir que as informações de pais e alunos estejam atualizadas nas escolas possibilita, entre outras coisas, o trabalho em conjunto no combate à evasão escolar.

Com dados atualizados, a unidade de ensino pode conversar com os responsáveis a fim de saber os motivos de faltas e buscar uma solução que garanta o acesso do aluno à escola. Também proporciona uma comunicação rápida em casos emergenciais e ainda garante que o estudante consiga se matricular na escola mais próxima de sua residência.