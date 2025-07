Alunos retornam às aulas em Poá com sistema de ensino apostilado

Mais de 13 mil alunos da rede municipal de ensino de Poá voltaram às aulas nesta terça-feira (22), marcando o início do segundo semestre letivo com uma importante novidade: a implantação do sistema de ensino apostilado para os estudantes. A medida faz parte de um pacote de ações da atual gestão voltadas à melhoria da qualidade educacional no município e a alfabetização na idade certa.

O material didático adotado é do Sistema Educacional Universitário e a entrega das apostilas foi anunciada na última sexta-feira (18) pelo prefeito Saulo Souza. ” As apostilas são modernas, coloridas, com metodologia diferenciada e chegam para acelerar a alfabetização na idade certa, sendo parte importante para a recomposição das aprendizagens após a pandemia. Desejamos um excelente retorno para todos os estudantes e que seja um segundo semestre de muito aprendizado, dedicação e conquistas.”

O secretário de Educação de Poá, Diego Moreira, destacou que o novo sistema representa um avanço estratégico no projeto educacional da cidade. “A Educação de Poá avança para um novo patamar com a adoção do sistema apostilado, que está diretamente articulado ao processo de construção do currículo da cidade. Nossa proposta é promover um salto qualitativo no ensino poaense, que recebe os alunos neste segundo semestre com novas ferramentas pedagógicas e ainda mais alinhado às necessidades dos nossos estudantes”, afirmou.

Além da entrega das apostilas, a Secretaria de Educação informou que está preparando ações complementares para garantir a efetiva aplicação do novo sistema nas escolas. Isso inclui a formação continuada dos professores e o acompanhamento pedagógico permanente, com foco na adaptação ao novo modelo e no aproveitamento máximo dos recursos disponíveis.