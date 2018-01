Álvaro Dias participa de encontro em Poá e apresenta pré-candidatura

O líder do Podemos no senado, Álvaro Dias, visitou o Alto Tietê ontem. O senador participou de um encontro regional organizado pelo vereador poaense Luiz Eduardo Alves (PTN- atual Podemos), o Edinho do Kemel. O evento aconteceu em Poá, onde a legenda contou com o apoio do prefeito Gian Lopes (PR) e o vice Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos Indaiá. A presidenta nacional do movimento, a deputada federal Renata de Abreu, também esteve presente, assim como vereadores de municípios vizinhos.

Edinho do Kemel destacou o fortalecimento da legenda na região. "O encontro é para fortalecer o Podemos no Alto Tietê. Álvaro Dias é um senador ficha limpa, com mais de um mandato na política, mas ainda é pouco conhecido no sudeste. Trouxemos até a região para que o povo possa conhecer este candidato e o movimento Podemos, que preza o mandato participativo através do debate com a opinião pública".

O vereador disse que há cinco esteve no PTN e agora almeja a candidatura na assembleia legislativa do Estado. "É um partido jovem. Ainda não tivemos muito contato na região, mas posso afirmar que Álvaro e Renata seguem na linha de frente para ajudar Poá na questão da perda do ISS".

Durante discurso, a deputada federal também falou sobre a luta pela situação financeira poaense e agradeceu a presença do público que se reuniu para receber a comitiva. "Não existe corrupção em um país ético, por isso precisamos nós mudarmos", disse Renata ao mencionar o sentimento de pertencimento brasileiro e se referiu à Câmara Legislativa Federal como um 'balcão de negociações'. Já o pré-candidato à república, esteve no evento com o intuito de apresentar sua história e falar sobre o pleito em 2018.

Entrevista

Antes de ser recebido em Poá, o senador esteve com o jornalista Ayl Marques para entrevista exclusiva na rádio SP/Rio 101.5 FM. Na conversa, Álvaro Dias foi pontual ao afirmar que vivemos uma tragédia histórica diante dos últimos escândalos de corrupção.

Dias ressaltou a importância da agricultura no país e pretende investir em infraestrutura para a atividade, sobretudo, no processo de logística e estocagem. Para ele, este investimento estimula também o processo inverso de migração nas pequenas cidades. O candidato é a favor da privatização, mas acredita que alguns setores estratégicos, como a Caixa Econômica e a Petrobras devem ser mantidas em patrimônio brasileiro.

Para alavancar a campanha, o líder se apega na influência apartidária e o desempenho das redes sociais."As grandes siglas são rejeitadas. Estamos confiantes na inteligência do povo. Mais importante que propostas, é a experiência administrativa do candidato e o passado limpo".