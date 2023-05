Alvorada reúne quatro mil fiéis no sábado

O primeiro dia da Alvorada da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes reuniu dezenas de devotos na manhã gelada deste sábado (20). Fazia 9ºC, às 4h20, quando dezenas de pessoas já esperavam pelo início do cortejo, conduzido pelo bispo diocesano, dom Pedro Luiz Stringhini, acompanhado dos padres João Paulo da Silva, assessor eclesiástico da Festa do Divino e aniversariante do dia, e o padre Thiago Fragoso e demais religiosos.

O evento voltou a ser realizado na cidade no ano passado após precisar ser cancelado em 2020 e 2021 por conta da pandemia da covid-19

À frente seguiam os lanterneiros, iluminando o caminho do dia, que clareou por volta de 6 horas, horário em que os primeiros devotos começaram a chegar ao Império, depois da procissão, e já iam para a fila do café tradicional, no Salão Paroquial da Catedral de Sant´Ana. A organização estima a participação de quatro mil fiéis.

Radiantes e confiantes no trabalho que desenvolveram ao longo de 11 meses de preparação para a 410ª Festa do Divino, os festeiros e capitães de mastro, respectivamente, Josmar Cassola Silva e Maria Tereza Pereira Cassola Silva e Ricardo Medina Alvarez e Maria de Lourdes Pereira da Silva Medina, agradeceram a presença dos devotos, não só na Alvorada, como nos outros momentos da festividade, como a Missa da Novena Preparatória e a Quermesse.

“Este início está sendo o melhor possível. Nestes dois dias (quinta e sexta), tivemos o dobro de público e de faturamento, na Quermesse, comparando com 2019, ano em que realizamos a última festa, antes do início da pandemia. Esta primeira Alvorada superou todas as nossas expectativas, o que é muito gratificante para nós. Tudo está dando certo e esperamos que continue assim. Contamos com a presença dos fiéis em todas as nossas ações”, destacou o festeiro Josmar Cassola Silva.

O capitão de mastro, Ricardo, revela a emoção que sentiu ao vir a Praça Coronel Almeida, onde está localizado o Império, tomada pela cor vermelha do Divino: “É algo indescritível. Apesar do frio, é algo que aconchega. É nítida a devoção das pessoas. Elas se fortalecem, e nós também. Muitos estão voltando, depois desse período conturbado de pandemia, para agradecer. É muita alegria e saudade. O frio fica em quarto plano. O Espírito Santo está agindo sobre nós”.

O bispo diocesano, por sua vez, chama a atenção para a confiança que os devotos têm no Espírito Santo. “Uma multidão de gente na primeira Alvorada. É a expressão mesmo do povo. Será que de madrugada o povo tem mais fé? O povo tem fé sempre, mas a madrugada ajuda, porque a cabeça ainda está arejada, a gente não começou a luta do dia a dia, e a mente e o corpo estão repousados. Vir o dia amanhecer é ter uma esperança no coração, e essa esperança, essa alegria, essa fé, só podem vir mesmo como fruto do Divino, por isso vamos festejar o Espírito Santo”, diz dom Pedro Luiz Stringhini.