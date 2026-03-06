Ana Castela, Menos é Mais e Morada são atrações confirmadas no Poá Fest 2026

A cidade de Poá já tem agenda musical definida para comemorar seus 77 anos de emancipação político-administrativa e traz grandes atrações nacionais para o público. Entre os dias 26 e 29 de março, a Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe será palco da segunda edição do Poá Fest, com shows da cantora sertaneja Ana Castela, do grupo de pagode Menos é Mais, do Ministério Gospel Morada e da apresentação especial da Patrulha Canina, além de outros personagens infantis. A entrada será solidária para o setor Pista, com doação de alimento definido para cada dia de evento, e os ingressos gratuitos estão disponíveis no site www.poafest.com.br, onde também é possível adquirir camarotes e acesso à área VIP (frente do palco).

A abertura do Poá Fest 2026 será no dia 26 de março, data do aniversário da cidade, com apresentação do grupo gospel Morada. Nesta data, o público deverá levar o ingresso emitido no site e doar um pacote de macarrão. Na sexta-feira (27), quem sobe ao palco é o grupo Menos é Mais. A entrada solidária prevê a doação de um quilo de arroz.

No sábado (28), a cantora Ana Castela comanda a noite, e o público deverá apresentar, além do ingresso, um pacote de feijão. Encerrando a programação, no domingo (29), a atração principal será a Patrulha Canina e diversos personagens, com entrada gratuita e sem necessidade de doação de alimentos. Durante todo o dia, as crianças poderão aproveitar uma programação infantil com pipoca, algodão-doce e brinquedos infláveis gratuitos.

Os portões serão abertos às 18 horas para os shows de quinta a sábado. No domingo (29), o público poderá acessar a Praça de Eventos a partir das 10 horas para aproveitar as atividades dedicadas ao público infantil.

Entrada solidária

Para participar dos shows, é necessário emitir o ingresso solidário pelo site www.poafest.com.br. No dia da apresentação escolhida, o acesso será liberado mediante a apresentação do ingresso digital e a doação do alimento específico solicitado para aquela data. Todo o volume arrecadado será destinado ao Fundo Social de Poá e a entidades do terceiro setor que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

Inclusão e acessibilidade

Como em todos os eventos realizados pela Prefeitura de Poá, os shows contarão com a Área da Inclusão, garantindo acessibilidade, segurança e bem-estar às pessoas com deficiência. O espaço será adaptado com abafadores de ruído, promovendo conforto sensorial, e contará com intérprete de Libras, assegurando a participação da comunidade surda.

O prefeito Saulo Souza destacou a importância das comemorações e o cuidado na organização de uma programação voltada para toda a população. “O aniversário de Poá é um momento de celebrar em família nossa história e fortalecer a união da população. Preparamos uma programação especial, com atrações para todas as idades, desde o público infantil até os grandes shows. O Poá Fest já se consolidou no calendário da cidade e convidamos todos para comemorar conosco esses 77 anos”, afirmou. Ele também ressaltou o caráter solidário do Poá Fest 2026 e destacou a importância da participação da população nas doações. “O Poá Fest é mais do que uma celebração cultural, é uma corrente do bem. Cada alimento arrecadado representa apoio às famílias que mais precisam. Vamos transformar nossa festa em um gesto de amor ao próximo”, finalizou.