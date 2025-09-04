André do Prado recebe na Alesp estudantes do Alto Tietê do Programa 'Prontos pro Mundo'

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deputado estadual André do Prado, recebeu nesta quinta-feira (04/09) os estudantes do Alto Tietê participantes do programa de intercâmbio gratuito “Prontos pro Mundo”, do Governo do Estado. O encontro contou com jovens que retornaram recentemente de experiências internacionais transformadoras, entre eles três representantes que agora atuam como embaixadores regionais: Ana Júlia Santana Claudino (Canadá), Gislaine Chura Cala (Reino Unido) e Cecília Cordeiro Pires (Austrália).

Durante a visita, o parlamentar realizou uma chamada de vídeo com o governador Tarcísio de Freitas, permitindo que os estudantes compartilhassem suas experiências diretamente com o chefe do Executivo estadual.

“O programa se consolida como uma política pública transformadora. Precisamos ampliá-lo, para que mais alunos tenham a chance de aprender um idioma, viver essa experiência e voltar fortalecidos em seus sonhos e objetivos. Para mim é emocionante ver jovens do Alto Tietê conquistando o mundo e trazendo novas perspectivas para nossa região e para São Paulo”, afirmou o deputado André do Prado.

O governador Tarcísio de Freitas destacou a importância do intercâmbio para a formação dos jovens:

“Essa é uma vitória conquistada por vocês, a primeira de muitas outras. O intercâmbio mostra que não existem impossíveis, que talento e dedicação abrem portas. Vocês venceram barreiras, superaram dificuldades e agora estão mais preparados para buscar universidades, oportunidades e um futuro brilhante”.