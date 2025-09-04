Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

André do Prado recebe na Alesp estudantes do Alto Tietê do Programa 'Prontos pro Mundo'

Encontro contou com jovens que retornaram recentemente de experiências internacionais

04 setembro 2025 - 22h00Por da Região
André do Prado recebe na Alesp estudantes do Alto Tietê do Programa 'Prontos pro Mundo'André do Prado recebe na Alesp estudantes do Alto Tietê do Programa 'Prontos pro Mundo' - (Foto: Divulgação)

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deputado estadual André do Prado, recebeu nesta quinta-feira (04/09) os estudantes do Alto Tietê participantes do programa de intercâmbio gratuito “Prontos pro Mundo”, do Governo do Estado. O encontro contou com jovens que retornaram recentemente de experiências internacionais transformadoras, entre eles três representantes que agora atuam como embaixadores regionais: Ana Júlia Santana Claudino (Canadá), Gislaine Chura Cala (Reino Unido) e Cecília Cordeiro Pires (Austrália).

Durante a visita, o parlamentar realizou uma chamada de vídeo com o governador Tarcísio de Freitas, permitindo que os estudantes compartilhassem suas experiências diretamente com o chefe do Executivo estadual. 

“O programa se consolida como uma política pública transformadora. Precisamos ampliá-lo, para que mais alunos tenham a chance de aprender um idioma, viver essa experiência e voltar fortalecidos em seus sonhos e objetivos. Para mim é emocionante ver jovens do Alto Tietê conquistando o mundo e trazendo novas perspectivas para nossa região e para São Paulo”, afirmou o deputado André do Prado.

O governador Tarcísio de Freitas destacou a importância do intercâmbio para a formação dos jovens: 

“Essa é uma vitória conquistada por vocês, a primeira de muitas outras. O intercâmbio mostra que não existem impossíveis, que talento e dedicação abrem portas. Vocês venceram barreiras, superaram dificuldades e agora estão mais preparados para buscar universidades, oportunidades e um futuro brilhante”.

