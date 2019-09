Aniversário de Itaquá terá entrega de creches e inauguração de auditório

A cidade de Itaquaquecetuba comemora 459 anos neste domingo (8) e a administração preparou ações comemorativas, algumas em parceria, para todo o mês.

As comemorações se iniciam neste sábado (7) com os eventos religiosos Marcha para Jesus e a Festa da Padroeira Nossa Senhora D´Ajuda.

No domingo, a Praça Padre João Álvares recebe mais uma edição da Exposição de Carros Antigos, evento que a cada ano tem superado as expectativas de público, além disso, estão previstos uma corrida de Motocross no bairro Morro Branco e também a edição do projeto Skate com Grafite, realizado na Pista Municipal.

Na segunda-feira (9), será entregue uma nova creche na Vila Virgínia para receber 150 crianças. Outra unidade será entregue no dia 11 no Parque Residencial Scaffid, também com a capacidade de 150 vagas.

Já na terça-feira (10) será feita a entrega do Auditório Semecti, um anfiteatro com capacidade para 400 pessoas e que será utilizado para a realização de atividades culturais e educacionais.