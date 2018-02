Ano letivo tem início com entrega de uniforme e kits escolares em Mogi

O retorno às aulas da rede municipal de Mogi das Cruzes, nesta terça-feira (5), contou com a apresentação das ações da área de Educação do programa Move Mogi. O prefeito Marcus Melo (PSDB) visitou duas escolas, onde entregou os uniformes e kits escolares. Neste ano, estão sendo entregues mais de 41,5 mil uniformes e kits de material escolar , de acordo com a faixa etária dos alunos.

Depois o prefeito foi ao Centro Municipal de Programas Educacionais (Cempre) Vereador Ivan Nunes Siqueira, no Oropó, onde apresentou os projetos executados em 2017 e o planejamento para os próximos anos. Uma das novidades é a construção de um novo Cempre em Jundiapeba, que atenderá 840 alunos. O complexo educacional contará com 12 salas de aula, biblioteca multimídia, sala de dança, além de auditório e ginásio poliesportivo. “O projeto do Cempre terá investimento de 11 milhões e devemos iniciar as obras nesse ano. O prazo é de 18 meses”, explicou o prefeito. O prédio ficará na Rua José Pereira, esquina com Rua Laurindo Pereira e Rua José Rodrigues Pires.

Além do novo Cempre, outras nove creches foram apresentadas. “Trata-se de um modelo novo que nós adequamos para 195 alunos em parceria com a comunidade, as entidades e a Secretaria de Educação. As propostas para as primeiras quatro creches estão na Secretaria de Obras e após o carnaval, deveremos conhecer as empresas vencedoras”, disse o prefeito.

As primeiras unidades serão construídas em Jundiapeba, que terá duas creches, e as outras no Mogi Moderno e no Jardim Universo. O investimento previsto é de cerca de R$ 11 milhões. Cinco terrenos foram desapropriados no final do ano passado nos bairros de Vila Cintra, Mogi Moderno, Vila São Sebastião, Conjunto Residencial do Bosque e Vila Natal. Os projetos estão sendo elaborados e a licitação deve ser feita ainda este ano.

Material

O material didático da rede municipal também terá novidades neste ano. “Adotamos em 2017 o programa Ler e Escrever, material do Governo Estadual oferecido gratuitamente, para o ensino fundamental. Neste ano, complementamos com o EMAI para o ensino de matemática. Com o objetivo de padronizar o ensino da educação infantil, a equipe pedagógica da Secretaria de Educação e profissionais das escolas elaboraram um material que será usado pelas escolas municipais e subvencionadas e também poderá ser compartilhado com outros municípios”, disse o prefeito.

No dia 20 de fevereiro, às 10 horas, serão apresentadas as novas ações do projeto Mogilínguas, uma parceria entre a Prefeitura e uma empresa da Bélgica, que oferecerá cursos online de idiomas gratuitos para mogianos acima dos 16 anos. Mogi deverá receber ainda uma ETECRI – Escola Técnica de Economia Criativa. Os alunos da rede municipal participarão neste ano das Jornadas de Leitura e de Matemática, além do Selo Escola + Verde.

A tecnologia ganha destaque com a aquisição de 1,2 mil tablets para as escolas municipais. A Secretaria Municipal de Educação é responsável pelo atendimento de 45.874 alunos, sendo 22 mil em período integral.