Ano Novo: SPMar registra mais de 1 milhão de veículos no Rodoanel

A concessionária SPMar contabilizou um fluxo de 1.112.772 veículos no Rodoanel Mário Covas durante o feriado de Ano Novo, entre os dias 27 de dezembro e 4 de janeiro. Desse total, 788.991 veículos utilizaram o trecho Sul e 323.781 o trecho Leste.

Apesar do grande volume de tráfego, o período foi marcado pela segurança, sem registros de acidentes graves ou fatais nos trechos Sul e Leste do Rodoanel.

No mesmo período, foram registrados 52 casos de pane na rodovia, sendo 69% relacionados a falhas mecânicas, o que reforça a importância da revisão preventiva.

A Concessionária SPMar atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação.

Trecho Sul - do km 30 ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trechos Leste e Oeste do Rodoanel. O Trecho Sul tem acesso pelas rodovias Régis Bittencourt (entroncamento com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86.

Trecho Leste - do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trecho Sul à Rodovia Presidente Dutra. O Trecho Leste tem acesso pela via de ligação com a Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86; pela Rodovia Henrique Eróles - SP066 (km 115, em Suzano); pela Rodovia Ayrton Senna - SP070 (km 124 em Itaquaquecetuba) e pela Rodovia Presidente Dutra - BR116 (km 130 em Arujá).