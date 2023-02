Ao invés de calamidade pública, Ferraz opta por decreto de situação de emergência

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos decretou situação de emergência. A ação é uma consequência dos danos provocados pelas fortes chuvas que acometeram a cidade nos últimos dias, em especial, na quinta-feira, 2, quando foram registrados 56 milímetros.

A prefeita Priscila Gambale (PSDB) chegou a anunciar, por meio de vídeo nas redes sociais, estado de calamidade pública, conforme divulgou o DS. Mas, a Prefeitura decidiu optar por situação de emergência.

Desde domingo, 29, choveu mais de 219 milímetros. A administração já recorreu aos governos do Estado e federal para buscar investimentos para ajudar a população. Na noite de hoje, 3, a prefeita Priscila Gambale se reuniu com o coordenador da Defesa Civil estadual para tratar do assunto.

Cerca de 80 casas foram interditadas na Vila Cristina e Vila Jamil. As famílias foram encaminhadas para um espaço público que será utilizado como abrigo emergencial na Rua Itaquaquecetuba, na Jardim Maria Cecília.

A Defesa Civil tem atuado na verificação as casas afetadas pelas chuvas. O temporal atingiu fortemente as áreas de risco localizadas na Vila Cristina. Essa é uma região sensível com muitas encostas e que acabam cedendo devido a força das águas. Para resguardar as vidas das famílias que sofrem com risco de desmoronamento, o abrigo provisório irá receber as pessoas, enquanto outras medidas são tomadas para solucionar o problema. Numa parceria, o Bom Prato do governo estadual, ofereceu 100 marmitas para os afetados.

A região da Vila Jamil, que faz divisa com a Guaianases, é outro local que também possui casas já interditadas. Uma delas cedeu na noite da quinta-feira. Ninguém ficou ferido e a família foi para a casa de parentes.

Um gabinete de crise composto por todas as secretarias , Defesa Civil, Bombeiros e Polícia Militar foi criado pela prefeita Priscila Gambale afim de formular as ações e, principalmente, recepcionar e dar o suporte aos ferrazenses abrigados. “Esta é uma situação urgente que precisa de todos os nossos esforços. Já cancelamos o Carnaval e estamos pedindo ajuda para o governo do Estado e federal para enviar recursos para Ferraz”, disse.