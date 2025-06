Aos 69 anos, morre o jornalista Paulo Quaresma

O jornalista Paulo Sérgio do Vale Quaresma faleceu na madrugada desta quinta-feira (26 de junho) aos 69 anos. O profissional teve trajetória marcante em órgãos de imprensa no Alto Tietê. Formado na Unisanta (Universidade Santa Cecília), iniciou a carreira como editor na Revista Expressão, em 1986.

Em seguida, passou pelo jornal Classificadão, na função de editor. Migrou para a TV Mar (Santos/SP), como produtor, indo em seguida para a TV Manchete, cuidando de projetos especiais.

Passou pelo jornal Diário de Suzano onde foi chefe de reportagem. Trabalhou como editor na Cidade Viva Web.

Voltou para a mídia impressa, trabalhando como editor dos jornais Mogi News (Mogi das Cruzes/SP) e repórter/editor do Diário do Alto Tietê (Suzano/SP). Em 2012 foi editor-chefe da emissora de TV Mogi News. Também trabalhou no jornal A Semana de Mogi das Cruzes. Paulo era casado e deixa uma filha.