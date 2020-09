Apae de Mogi lança projeto para ajudar pessoas com autismo

“Intervenção Multiprofissional para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista”. Este é o novo projeto da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Mogi das Cruzes, voltado para área da Saúde, que será lançado nesta sexta-feira (2/10), na sede da instituição, às 10 horas.

O projeto atenderá 20 pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), durante o período de um ano. A iniciativa envolve um trabalho especializado de profissionais da área da Saúde e será financiado por recursos providos por meio de emenda parlamentar feita pelo deputado federal Márcio Alvino, que destinou a importância de R$ 200 mil para a execução do projeto.

Irão participar do evento, membros da diretoria da instituição e autoridades, dentre eles o próprio deputado federal, Márcio Alvino.

O presidente da Apae de Mogi das Cruzes, João Anatalino Rodrigues, fala sobre a importância deste mais novo projeto para a instituição: “Por meio desta mais nova iniciativa, vamos proporcionar a melhora progressiva da qualidade de vida do autista, com o trabalho de uma equipe multiprofissional, nas áreas de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Cada área abordada pelo profissional a que compete em sua especialidade, mas todos definindo os objetivos juntos, discutindo cada passo e cada adaptação que se fizer necessária, de acordo com as necessidades de cada pessoa”.

Apae de Mogi das Cruzes

A Apae de Mogi das Cruzes é uma organização sem fins lucrativos com 51 anos de relevantes serviços prestados aos munícipes de Mogi das Cruzes e de outras cidades da região (Guararema, Biritiba Mirim, Salesópolis e Poá).

A instituição atende, atualmente, a 658 pessoas com deficiência múltipla e intelectual e Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como suas famílias, nas áreas da Educação, Saúde e Assistência Social. Uma das terapias aplicadas na educação, recuperação e inclusão social dos assistidos pela APAE de Mogi das Cruzes é a Equoterapia (método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação).

A Apae de Mogi das Cruzes está localizada na Rua Carmem Moura Santos, 134, no Jardim Betânia.