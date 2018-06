Apaes da região são beneficiadas com projeto de Eficiência Energética Serão beneficiadas as instituições de Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Guarulhos e Poá, entre outras no Estado

Por da Região 29 JUN 2018 - 15h11

Serão beneficiadas as instituições de Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Guarulhos e Poá, entre outras no Estado Foto: Divulgação Unidades de atendimento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do Alto Tietê, Guarulhos, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo vão economizar juntas até R$ 37 mil por ano com projetos de eficiência energética da EDP, distribuidora de energia. A redução dos custos, gerada pela substituição de lâmpadas comuns pela tecnologia LED, vai permitir que a entidade utilize mais recursos para a continuidade e a melhoria dos serviços realizados. As APAEs em Guaratinguetá, Jacareí, Lorena, Taubaté, Cruzeiro, São Sebastião Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Guarulhos e Poá atendem mais de 3 mil pessoas, atuando na promoção da saúde de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, apoiando sua inclusão social e incidindo na defesa de seus direitos. Com o projeto da EDP, serão trocadas cerca de 700 lâmpadas ineficientes, reduzindo o consumo de energia em até 15%, ou 127 megawatts-hora (MWh) por ano, o suficiente para abastecer 7.620 famílias por até 1 mês. Há uma redução também nos custos de manutenção, já que a durabilidade dos equipamentos LED é de três a quatro vezes maior do que a dos fluorescentes. A tecnologia gera ainda menos impacto ambiental, por não possuir mercúrio e outros componentes nocivos. “O objetivo é trazer uma redução de custos com energia para estas instituições por meio da eficiência energética, o que vai liberar recursos para serem direcionados ao atendimento às pessoas” ressalta Luciano Cavalcante, gestor executivo da EDP. O projeto, que será concluído até dezembro de 2018, foi contemplado na Chamada Pública de Projetos - CPP 001/2017 do Programa de Eficiência Energética da EDP, que é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

