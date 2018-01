Apaes do Alto Tietê receberão R$2,8 milhões em 2018

O Estado ampliou o repasse por aluno com deficiência para as 04 instituições conveniadas no Alto Tietê, conforme anunciado pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) nesta semana, e destinará cerca de R$2,8 milhões em 2018, 10,4% a mais que em 2017, quando foram investidos R$2,5 milhões.

No Estado, o valor investido é de aproximadamente R$107 milhões nas mais de 284 instituições conveniadas com o Estado. Em 2017, o valor pago por aluno era de R$ 3.500,00, com o atual recurso, esse investimento sobe para R$4.304,32 para os estudantes com deficiência intelectual e para os alunos diagnosticados com autismo o repasse será de R$13.515.

Esse aumento ficará acima do estipulado pelo Ministério da Educação (MEC), que prevê o valor de R$4.273,85 por aluno/ano.

Atualmente, a rede conta com 21.062 alunos conveniados que recebem verba da Secretaria da Educação como beneficiários da Educação Especial. Destes, 19.265 são portadores de Deficiência Intelectual e 1.797 são autistas.

As unidades da Apae conveniadas oferecem atendimento pedagógico e educacional para alunos com deficiência intelectual, múltipla e transtornos globais de desenvolvimento assoc+iados à deficiência intelectual e que necessitam de apoio permanente, assim como estudantes com o Transtorno do Espectro Autista.