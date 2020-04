Apenas dois prefeitos do Alto Tietê fizeram teste para o coronavírus

Dois dos dez prefeitos do Alto Tietê realizaram exames para saberem se contraíram o novo coronavírus. Os prefeitos de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), e o de Ferraz de Vasconcelos, José Carlos Chacon (Republicanos), o Zé Biruta, tiveram os resultados negativos para a doença.

Além deles, a prefeita de Santa Isabel, Fábia Porto (Republicanos), está, de acordo com a assessoria de imprensa, “providenciando a realização do seu teste”.

Além dos profissionais de Saúde, Segurança e Social, os prefeitos da região têm ido às ruas durante à pandemia do Covid-19. Em todas as cidades, foram anunciadas medidas de prevenção à proliferação do vírus, como a restrição do funcionamento de comércios, inclusive, em especial Salesópolis, a proibição da entrada de turistas.

Levantamento realizado pelo DS mostra que dos sete gestores da região não realizaram o exame, para saber se contraíram o Covid-19. É o caso dos prefeitos de Arujá, Biritiba Mirim, Guararema, Itaquaquecetuba, Poá e Salesópolis. A reportagem ainda aguarda resposta de Mogi das Cruzes, para saber se o prefeito Marcus Melo (PSDB) realizou o exame.

É importante lembrar que, conforme anunciado pelo governador João Doria (PSDB), nesta sexta-feira, 17, as cidades do Alto Tietê ainda devem permanecer em quarentena até o dia 10 de maio. A expectativa é que, nos próximos dias, os gestores anunciem quais as novas medidas para retardar os prejuízos para o comércio local. E, além disso, o que poderá ser reaberto.