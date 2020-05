Apesar da pandemia, Alto Tietê registra aumento de homicídios

Mesmo em pandemia, o Alto Tietê registrou aumento de um homicídio quando comparado os dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) dos meses de abril de 2020 com 2019.

Nesse mesmo mês, no ano passado, onde o País não vivia uma pandemia, a região registrou 7 mortes.

No levantamento divulgado nessa terça-feira pela secretaria estadual, foram registrados 8 homicídios na região.

Casos

A cidade de Suzano registrou queda no número de homicídios. Segundo a secretaria de segurança, no ano passado foram 3 mortes contabilizados, enquanto em abril de 2020, nenhum homicídio ocorre.

Itaquaquecetuba lidera com o maior número de homicídios na região. Foram 3 mortes registradas em 2020. Esse é o mesmo número contabilizado em 2019.

Mogi das Cruzes aparece em segundo na região. Foram 2 homicídios registrados nesse mês na cidade, o que representa aumento, pois em 2019 a cidade não contabilizou mortes.

A cidade de Salesópolis também registrou aumento de mortes, mesmo em pandemia. No ano passado não foram contabilizados homicídios, enquanto nesse mês a cidade registra um homicídio.

Assim como em Salesópolis, o mesmo se aplica a Ferraz de Vasconcelos. A cidade não havia contabilizado nenhuma morte em 2019, e nesse ano contabilizou um homicídio.

Em Guararema há registro de um homicídio em nesse mês, mas esse é o mesmo índice registrado em 2019. A cidade mante o número.

Sem casos

As cidades de Arujá, Biritiba-Mirim, Poá e Santa Isabel, não registraram mortes, tanto em abril de 2019 quando em abril desse ano.

Segurança

Vale destacar que há um projeto para construção de um Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep). A base vai ser construída em Mogi das Cruzes, mas atenderá o Alto Tietê.

