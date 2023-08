Apoef organiza o 2º Encontro Brasileiro de Educação Financeira

A Associação de Profissionais Orientadores e Educadores em Finanças (Apoef) realiza o 2º Encontro Brasileiro de Educação Financeira. O evento, desta vez, acontece em Barueri, no dia 23 de setembro, e reúne profissionais da área para ministrar palestras e workshops. Além disso, haverá venda de livros sobre educação financeira.

O tema deste ano é “os desafios da educação financeira no Brasil”. O evento é voltado para todos os públicos, em especial para especialistas da área.

Entre os palestrantes estará o planejador financeiro Thiago Martello, fundador da Martello EF, empresa que abocanhou investidores no programa Shark Tank Brasil ao oferecer uma metodologia própria. Ele encerrará o evento com a palestra “Os desafios de se empreender em educação financeira: educador de lousa versus educador de vida real”.

Também serão palestrantes os especialistas: Diego Angelos, Carlos Costa, Janina Jacino, Arthur Lemos, Jaqueline Metzner e Danilo Ferraz.

“Estamos trazendo grandes educadores financeiros e especialistas em suas áreas de educação para levar o melhor da atualidade aos presentes. Nosso objetivo é que saiam do evento com muita informação de qualidade para aplicar em seu dia a dia”, explicou o diretor de expansão da Apoef, Clayton Schnepper.

Além das palestras, o evento contará com um painel de discussão sobre os desafios da educação financeira no Brasil, onde estarão presentes Bruno Lewis CEO da Forme startup que implementa educação financeira nas escolas; Laura Cristina, mestra e doutoranda em educação matemática e diretora da Apoef; Carolina Franciscon sócia da Solution for Life franquia de planejamento financeiro; e Assis Moreira diretor presidente da Sicoob Cooper7. A mediação será da jornalista Janaina Gimael.

Segundo o presidente da Apoef Grinaldo Lima, o 2º EBEF será focado para os profissionais da área que tem interesse em contribuir na formação de novos atuantes da área. “Desta vez o evento é mais direcionado para o público que serve como vetor, assimilando o aprendizado e repassando, posteriormente, esse aprendizado a outras pessoas”, finaliza.

Ingresso

A compra do ingresso pode ser feita através do site Sympla. Os ingressos custam a partir de R$ 100. As palestras começam a partir das 9 horas até as 18 horas do dia 23 de setembro. O evento acontece na Alameda Rio Negro, 500, - 20º andar -Torre A Alphaville Industrial - Barueri-SP.

Apoef

Criada em setembro de 2020, a Apoef (Associação dos Profissionais Orientadores e Educadores em Finanças tem como missão levar educação financeira genuína para todo o Brasil, ajudando os educadores financeiros na tarefa de auxiliar as pessoas a se organizarem financeiramente.

Site : www.apoef.org

Instagram: @apoefoficial