Após decreto de posse de armas, procura por itens aumentam na região

Lojas especializadas em equipamentos táticos registraram um aumento na procura por armas após a liberação do novo decreto sobre porte de armas assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL). O documento afirma que cidadãos brasileiros com mais de 25 anos poderão comprar armas de fogo para guardar em casa. O texto regulamenta o registro, a posse e a comercialização de armas de fogo.

Os cidadãos deverão preencher uma série de requisitos, como passar por avaliação psicológica e não ter antecedentes criminais. O que muda com o novo decreto é que não há necessidade de uma justificativa para a posse da arma. Antes esse item era avaliado e ficava a cargo de um delegado da Polícia Federal, que poderia aceitar, ou não, o argumento.

Os representantes da loja de armas e equipamentos táticos, Búfalo Armas, localizada em Mogi das Cruzes afirmam que nos últimos dias houve um aumento na procura e vendas de armas. A loja conta que a população tem procurado o estabelecimento em busca de mais informações sobre o tema e que as vendas também estão em alta.

Para a loja, o decreto veio esclarecer o que antes era considerado subjetivo, ou seja, a necessidade de se comprovar a efetiva necessidade de adquirir uma arma, que na prática dependia da aprovação dos órgãos competentes, no caso a Polícia Federal.

Segundo a loja de armas, alguma das vantagens do decreto é que ele deu legitimidade ao que está escrito na constituição, ou seja, direito a propriedade (posse da arma) e a defesa pessoal, familiar e patrimônio.

O decreto entra em vigor após sua publicação no Diário Oficial da União e refere-se exclusivamente à posse de armas. O porte de arma de fogo, ou seja, o direito de andar com a arma na rua ou no carro não foi incluído no texto.