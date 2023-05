Após dois meses de reforço, Operação Tapa-Buraco ultrapassa 7,6 mil atendimentos

A Operação Tapa-Buraco avança em Mogi das Cruzes e completa dois meses de reforço nas equipes com 7.622 buracos fechados. De 6 março a 7 de maio, os serviços beneficiaram 647 vias, em diversas regiões da cidade.

Só na última semana, 49 novas vias receberam os serviços, oferecendo mais qualidade e segurança aos motoristas que trafegam pela cidade. Os trabalhos são realizados pela Secretaria de Infraestrutura Urbana. Dentre os bairros beneficiados estão o Conjunto Jefferson, Jardim Camila, Caputera e Mogilar.

Ao longo dos dois meses de trabalho intensificado, importantes corredores receberam os serviços, da avenida Yoshiteru Onishi a outros pontos da cidade, como as ruas Santa Margarida e Almerinda Vilela Ferreira. Desde 6 de março, quatro novas equipes passaram a reforçar os trabalhos, totalizando sete frentes de trabalho. Cada equipe da operação conta com 10 toneladas de massa asfáltica diária para a realização dos serviços.

"A recuperação das vias é prioridade em nossas ações, não apenas com a Operação Tapa-Buraco, mas também com o programa Nova Mogi. As equipes seguem trabalhando intensamente com o objetivo de dar mais fluidez e segurança ao trânsito. As equipes de trabalho atuam seguindo um cronograma pré-estabelecido e atendendo pontos específicos de necessidades emergenciais”, lembrou o secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira.

A Operação Tapa-Buraco é realizada ao longo de todo o ano, em toda a malha viária pavimentada do município. Antes de entrar em qualquer via, as equipes fazem o mapeamento das condições em cada local e, com isso, conseguem identificar o número de buracos a serem tapados em cada rua atendida. É importante lembrar que todo serviço de solo depende diretamente das condições climáticas para que seja realizado. Em dias chuvosos, não há viabilidade técnica para as equipes atuarem. Por isso, são feitos ajustes no cronograma sempre que necessário.

A definição da ordem de atendimento obedece a levantamentos próprios da Secretaria de Infraestrutura Urbana e também a pedidos de manutenção feitos pela comunidade. O canal oficial para que o cidadão registre solicitações junto à Prefeitura é a Ouvidoria, pelo telefone 156, ou por meio do aplicativo Colab.