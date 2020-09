Após indecisão, Juliane Gallo segue como vice de Dr. Rafu em Ferraz

O juiz da 401ª Zona Eleitoral de Ferraz de Vasconcelos, Fernando Awensztern Pavlovsky, emitiu nesta segunda-feira (28) uma decisão deferindo o pedido de tutela de Urgência formulado pelo Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Essa decisão mantém a especialista em Direito do Consumidor, Juliane Gallo, como vice do candidato do Partido Liberal (PL), Dr. Rafu Jr.

Desta forma, fica suspenso os efeitos da convenção partidária realizada pelo ex-presidente do órgão municipal no município.

A resolução deve-se ao anúncio do ex-presidente do partido em Ferraz, alegando ser candidato a vice-prefeito do município pelo PSDB, em coligação com o Rede Sustentabilidade, mesmo não tendo mais vínculos com a agremiação. Desde julho de 2020, a especialista em Defesa do Consumidor Juliane Gallo foi nomeada presidente da legenda na cidade.

No documento expedido nesta segunda-feira, Pavlovsky explica que a decisão segue a manifestação do Ministério Público Eleitoral, emitida em 23 de setembro com parecer favorável à nova diretoria comandada por Juliane Gallo, e que as alegações de que o ato de intervenção do Diretório Municipal do PSDB foi praticado de forma unilateral pelo presidente do órgão regional não procedem.

A decisão destaca ainda que “houve efetivamente uma reunião da comissão da Executiva Estadual em que se deliberou a intervenção, indicando-se os nomes dos componentes da Comissão Interventora” e esclarece que é certo que o presidente destituído teve ciência do que teria fundamentado o ato interventivo. “Dessa forma, em uma análise preliminar, não se verifica nenhuma mácula em relação ao processo de intervenção efetuado pelo diretório estadual”.

Além da decisão do Ministério Público e da 401ª Zona Eleitoral, no último dia 18, o secretário do PSDB para a região do Alto Tietê, Daniel Teixeira Lima, publicou uma carta aberta a Ferraz, em que enaltecia a candidatura de Juliane Gallo. “A Comissão Executiva do PSDB de São Paulo vem a público manifestar seu apoio incondicional à candidatura de nossa filiada Juliane Gallo, que legitimamente representa o partido na cidade de Ferraz de Vasconcelos, notadamente em razão de sua conduta afinada com as diretrizes do partido”.

De acordo com o secretário-geral do PSDB Ferraz, Diego Santos, o Dieguinho, o PSDB de Ferraz segue com Juliane Gallo e, a partir de agora, o ex-presidente não poderá mais falar em nome do partido e nem promover qualquer ato correlacionando o PSDB. “Essa decisão impõe um fim à discussão. Nossa presidente é Juliane Gallo e, quanto à campanha, seguimos na chapa como vice do Dr. Rafu Junior, do PL (Partido Liberal)”, concluiu.