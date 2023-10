Após reforma completa, Itaquá reinaugura USF Jardim Josely para realizar 5 mil atendimentos por mês

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Saúde, reinaugurou neste sábado (21) a Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Josely após reforma completa. Considerada a porta de entrada à rede de atenção básica, a USF, que leva o nome de Raimunda do Nascimento, oferece equipe multiprofissional, com médico e enfermeiro generalista, além de atuar com agentes comunitários. A expectativa é realizar 5 mil atendimentos por mês.

Em uma área de 430 m², a unidade recebeu nova cobertura, piso, instalações elétricas, portas, janelas e mobília. A reforma está orçada em R$ 700 mil e conta com farmácia, salas de espera, inalação, enfermagem, curativo, triagem, administração, reunião, bem como consultórios. A área de abrangência engloba, além do Josely, o Jardim Lucinda, Jardim Dilly e Parque Nossa Senhora das Graças.

A partir de segunda-feira (23), das 7h às 17h, serão realizadas atividades e serviços individuais e em grupo, curativos, vacinação e planejamento familiar, além de consultas médicas, odontológicas, enfermagem, pré-natal, atendimento a hipertensos, diabéticos, pessoas com tuberculose e hanseníase.

"A Estratégia Saúde da Família tem potencial para chegar em mais pessoas porque busca conhecer a realidade local e assim atender as necessidades. Estou muito feliz por termos finalizado essa reforma para entregarmos um atendimento de qualidade ao Josely e região", disse a secretária interina de Saúde, Kelly Gasparini.

Presente na cerimônia, o prefeito Eduardo Boigues comemorou as recentes conquistas para a área da saúde. "Entregamos novas unidades no Marengo e Fortuna, reformamos a do Caiuby e logo teremos novidades para o Jardim do Carmo e Pequeno Coração. São muitas conquistas para a rede de atenção básica, um trabalho importante desenvolvido pela prefeitura."