APP Alto Tietê é homenageada na Câmara dos Vereadores de Mogi

A Associação de Profissionais de Propaganda do Alto Tietê (APP) recebeu homenagem da Câmara dos Vereadores de Mogi das Cruzes, no dia 6 de dezembro, com Votos de Aplausos e Congratulações. A moção foi concedida pelo Vereador Milton Lins da Silva, Bi Gêmeos, por preciosas colaborações técnicas, profissionalizantes e de desenvolvimento ético da profissão.

“A regional APP Alto Tietê tem como objetivo a promoção e a salvaguarda da atividade de propaganda, da coletividade dos publicitários e de profissionais conectados a esta atividade. Esta homenagem reconhece uma jornada de 20 anos, trilhada por inúmeros profissionais que assim como eu, de forma voluntariosa, dedicam parte do tempo à Associação”, comenta Maria Teresa Borges Arbulu, diretora APP Brasil, atualmente na liderança da APP Alto Tietê.

A cerimônia contou também com a presença de Celso Vergeiro, CEO da Extreme Reach e VP APP Brasil. “Uma honra representar a APP Brasil neste fantástico reconhecimento da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes pelas realizações da APP Alto Tietê. Em nome da APP Brasil parabenizo a regional e toda Diretoria por mais esta conquista”, destaca Celso.

Estavam presentes na cerimônia presidida por Marcos Furlan, os diretores da regional APP Alto Tietê – Fabíola Pupo, Felipe Palmeira, Junior Siqueira, Julia Pivott, Márcia Siqueira e Rafael Lazzaro.

“Esta homenagem que recebemos – uma inciativa do Vereador Bi Gêmeos para APP Alto Tietê, marca nova etapa para a Associação! Aumenta nosso compromisso com a Comunicação relevante, com propósito e que visa a promoção do bem-estar social para todos”, comenta Rafael Lazzaro, CEO da Phoenix Publicidade e diretor da APP Alto Tietê.

As presenças ilustres de Leni Calderaro Pontinha, coordenadora dos cursos de Comunicação Social na Unifaccamp e de Celso Campos, Diretor Executivo da CCA Propaganda, representaram de forma especial as áreas acadêmicas e o mercado, complementada com Viviane Gonçalves, diretora de Contas da Phoenix Publicidade.