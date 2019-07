Apreensivos, motoristas cobram mais segurança após incêndio de ônibus

Motoristas da Radial ficam preocupados e pedem por mais policiamento depois do ocorrido com um motorista da empresa, que foi roubado por cinco suspeitos na última segunda feira, 22, em Poá. Os suspeitos, além de ameaçarem o motorista, atearam fogo no ônibus que operava a Linha-12 São José/Nova Poá (via estação).

Alexandre Vinícius Chaves comenta que está apreensivo depois do ocorrido e pede por mais policiamento.

"Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Trabalhamos com mais medo nessas ocasiões. Comigo nunca aconteceu nada, mas é necessário ter cautela. Quando esse tipo de coisa acontece, os policiais reforçam a segurança. Mas é algo muito imprevisível".

O fiscal da Radial, responsável pelos motoristas, Sérgio da Cunha, afirma que procura dar conselhos aos motoristas e pede para eles manterem a calma neste tipo de situação. Cunha ainda ressalta que o apoio da Polícia Militar foi importante para ajudar na segurança. "Todos trabalham mais apreensivos. No ano passado aconteceu algo semelhante também, quando dois ônibus nossos foram queimados. Mas a polícia sempre nos ajuda quando isso acontece".

"De início ficamos apreensivos. O policiamento é algo importante para que a segurança seja reforçada e que esse tipo de ataque seja evitado", conta o motorista Edivaldo Mendes.

Daniel Batista reitera que já foi alvo de assaltos durante o horário de trabalho e afirma que quando isso acontece a equipe toda trabalha mais 'tensa'. "Isso é algo que não pode ter uma previsão. Todo mundo fica muito tenso e a nossa segurança acaba ficando ameaçada". Batista conta que, pelo menos, uma viatura deveria ficar nos terminais, sendo assim, a segurança aumentaria e os motoristas poderiam trabalhar com maior tranquilidade.

"FIQUEI EM CHOQUE", DIZ MOTORISTA QUE ESCAPOU DE INCÊNDIO

O motorista que foi abordado pelos cinco suspeitos comentou sobre o assunto. Contudo, preferiu não ser identificado. Ele afirma que vai continuar trabalhando pela Radial, mas explica que nunca passou por alguma situação como essa no horário de trabalho. "Eu realmente fiquei em choque. Você não raciocina na hora. Um segundo vale por horas". Sobre o caso, ele conta que um suspeito deu o sinal para o ônibus em que ele dirigia e outros quatro surgiram depois. De acordo com o motorista, os suspeitos fizeram aquilo para marcar a morte de um bandido da região. Quando os suspeitos começaram a jogar combustível pelo ônibus, o motorista teve o corpo ensopado, além de ter sido roubado. "Foi horrível. Quando vi que eles estavam distraídos consegui fugir", informa. O motorista ressalta a questão dos terminais terem uma base móvel, ou alguma viatura fixa nos pontos, para que a segurança seja reforçada. "Policiamento mais intenso ajudaria bastante, com mais rondas e viaturas, principalmente nos terminais", finaliza.

RADIAL TERÁ APOIO DA POLÍCIA MILITAR