Arena Suzano recebe 2ª edição do Connect Christ com expectativa de público superior a 20 mil pessoas

No próximo dia 19 de julho, a cidade de Suzano será novamente palco maior evento católico da região do Alto Tietê: o Connect Christ, organizado por Leonardo Lajos, com o apoio da Diocese de Mogi das Cruzes e da Prefeitura de Suzano e de mais de 150 voluntários. A programação acontecerá na Arena Suzano, das 08h às 22h, reunindo fé, cultura, música e solidariedade.

Após o sucesso da primeira edição, o Connect Christ retorna com uma estrutura ampliada e expectativa de receber mais de 20 mil pessoas. O evento contará com grandes nomes da música católica, como Eliana Ribeiro, Colo de Deus, Flavio Vitor, Ramon e Rafael e DJ Alan Nunes, responsáveis por mais de 11 milhões de seguidores nas principais redes sociais, prometem momentos intensos de louvor e espiritualidade.

Um dos destaques da programação será a Santa Missa presidida pelo bispo diocesano Dom Pedro Luiz Stringhini, marcada para as 14h30, além de momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento e diversas atividades ao longo do dia. Haverá ainda ampla praça de alimentação, estacionamento estruturado e espaços pensados para receber confortavelmente fiéis de todas as idades.

A entrada no evento é solidária: cada participante deve doar 1 kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão destinados a instituições previamente cadastradas, com destaque para a Cáritas e o Fundo Social de Solidariedade.

Atenção: os ingressos são gratuitos e podem ser resgatados exclusivamente pelas redes sociais oficiais do evento ou pelo site Sympla.

Para mais informações, o público pode acessar o Instagram: @connectchrist.oficial ou entrar em contato pelo WhatsApp: (11) 93544-6181.