'Arraiá' beneficente em prol da Casa da Criança de Itaquá será neste sábado

Com o objetivo de ajudar instituições filantrópicas, a Casa da Criança em parceria com a AUNDE Brasil e entidades do Alto Tietê, realizarão uma Festa Junina Beneficente no próximo sábado (1°). O evento será realizado das 15h às 20h, na sede da AUNDE Brasil, localizada na Rua Itápolis, 85, Vila Ibar, Poá – SP. A festa será aberta para toda a comunidade e, neste ano, contará com o Show do Marcos e Bueno, a dubla sertaneja mais famosa da região.

No evento, cada instituição terá um espaço e vai fornecer as comidas e bebidas típicas por um preço simbólico. Todo o valor arrecadado será revertido para as entidades.

A ação concreta para a Festa Junina é a doação de 1 quilo de alimento não perecível (exceto sal) na entrada. Toda a arrecadação será distribuída para entidades da região.

“Nesta festa contaremos com apresentações, vários sorteios, muita comida típica e o Show da Banda Sertaneja Marcos e Bueno. Toda a população está convidada a participar com seus amigos e familiares desta grande festa! E, além de se divertir, contribuir para a nossa causa, em prol das crianças e adolescentes carentes, da Casa da Criança”, evidencia Maildes Ferreira de Holanda, gestora da Casa da Criança.

Casa da Criança

A Casa da Criança é uma Instituição Civil, sem fins lucrativos que há 68 anos atua com crianças e adolescentes em situação de risco, em programa especial de atendimento de acolhimento institucional no município de Itaquaquecetuba. A entidade oferece a crianças e adolescentes um lar em regime temporário, mesmo que substituto, com assistência aos cuidados básicos alimentar, de higiene e saúde, educacional, recreativa, cultural, esportivo e profissionalizante. O acolhimento é voltado às vítimas de maus tratos físicos, psicológico e abuso sexual, do Município de Itaquaquecetuba, cujos direitos básicos tenham sido ameaçados ou violados. Ao todo, são atendidos 23 acolhidos e 350 em aulas de ballet clássico.