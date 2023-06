Arrecadação de ICMS cai 14% e de IPVA cresce 17% no Alto Tietê

A arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) caiu 14,2% no Alto Tietê neste primeiro quadrimestre, enquanto o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) cresceu 17% no mesmo período.

Os dados foram analisados pelo DS na última semana no site da Secretaria Estadual da Fazenda.

ICMS

O ICMS é um tributo estadual com os valores definidos por cada estado ou Distrito Federal, ou seja, muda de percentual conforme a região.

Ele é o imposto que incide quando um produto ou serviço circula entre cidades, estados ou de pessoas jurídicas para pessoas físicas (como a venda de um eletrodoméstico).

Na região, o ICMS caiu de arrecadação, passando de R$ 427,17 milhões nos quatro primeiros meses de 2022 para R$ 366,5 milhões de janeiro a abril deste ano.

A queda foi de R$ 60,6 milhões, ou de 14,2%.

As maiores quedas foram em Guararema e Mogi das Cruzes, que reduziram em 19,7% e 18% a arrecadação de ICMS, respectivamente.

Em Guararema os valores reduziram de R$ 16,55 milhões para R$ 13,28 milhões. Uma diferença de R$ 3,26 milhões.

Em Mogi os valores caíram de R$ 121,8 milhões para R$ 99,7 milhões, uma diferença de R$ 22 milhões.

Suzano registrou queda de 12,6%, passando de R$ 108,4 milhões para R$ 94,6 milhões.

IPVA

O IPVA é destinado aos donos de automóveis. Sua cobrança é anual e cada estado tem seus valores pré-definidos, ou seja, também varia de região.

Na região, o IPVA cresceu de arrecadação, passando de R$ 208,2 milhões nos quatro primeiros meses de 2022 para R$ 243,5 milhões de janeiro a abril deste ano.

Três cidades registraram crescimento na casa dos 20%. Em Guararema, Santa Isabel e Arujá o crescimento foi de 23,8%, 21,3% e 20,5%, respectivamente.

Em Guararema os valores passaram de R$ 17,6 milhões para R$ 21,3 milhões nos quatro primeiros meses desse ano.

Em Santa Isabel passou de R$ 6,4 milhões para R$ 7,8 milhões. E em Arujá foi de R$ 17,6 milhões para R$ 21,3 milhões.

Suzano registrou crescimento de 15,7% no valor de arrecadação do IPVA, passando de R$ 36,8 milhões para R$ 42,6 milhões.