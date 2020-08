Arrecadação de IPTU no Alto Tietê cai e prefeituras perdem R$ 1,5 mi

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, iniciada em março, levantamento do DS revela que o valor de arrecadação do Imposto Predial e Território Urbano (IPTU), por parte das prefeituras do Alto Tietê, reduziu em R$ 1,52 milhão, ou 0,65%, neste primeiro semestre, quando comparado ao mesmo período de 2019.

De acordo com os dados analisados pelo DS, nos seis primeiros meses do ano passado, a região havia arrecadado R$ 232,7 milhões, já em 2020 foram R$ 231,2 milhões arrecadados de IPTU.

Vale destacar que as prefeituras, em decorrência da diminuição de salário da maioria da população, adiaram o vencimento dos boletos de IPTU de abril, maio e junho para este semestre. Itaquá e Salesópolis não informaram os valores arrecadados até o fechamento desta reportagem.

Cidades

Entre as cidades, a única que registrou saldo positivo neste primeiro semestre foi Mogi das Cruzes. O saldo foi de R$ 3,09 milhões, ou 2,73% a mais, arrecadados a mais neste primeiro semestre, quando comparado ao mesmo período de 2019. Os valores foram de R$ 116,1 milhões em 2020, e R$ 113 milhões ano passado. O salto positivo de Mogi dá-se em decorrência dos três primeiros meses desse ano, que arrecadou R$ 7,4 milhões a mais do que em 2019.

Entre os demais municípios, Arujá está em primeiro, com a maior queda de arrecadação em IPTU na região. A diferença foi de R$ 1,6 milhão a menos, ou 6,47%. Neste primeiro semestre foram R$ 23,9 milhões arrecadados, contra R$ 25,5 milhões em 2019. O município não divulgou os valores por município.

A Prefeitura de Arujá estendeu o vencimento das parcelas de abril, maio e junho para outubro, novembro e dezembro, respectivamente.

Em segundo lugar está Suzano, com R$ 1,02 milhão a menos em IPTU arrecadado. Ou 3,59% menor. O município arrecadou R$ 55 milhões neste primeiro semestre e R$ 56,1 milhões no ano passado.

O pior mês em arrecadação em Suzano foi em abril, quando R$ 1,5 milhões a menos foram registrados, quando comparado ao mesmo período de 2019. Em abril desse ano a cidade arrecadou R$ 5,4 milhões, enquanto no ano passado foram R$ 7 milhões.

A Prefeitura de Suzano também adiou os vencimentos das parcelas de IPTU, ISS fixo e Taxa de Licença, deixando o vencimento para 15 de dezembro desse ano.

Na sequência está Ferraz de Vasconcelos que registrou queda de R$ 731 mil na arrecadação, 6,38%.

O município arrecadou R$ 10,7 milhões neste primeiro semestre e R$ 11,4 milhões no mesmo período do ano passado. Ferraz não informou por mês os valores arrecadados.

Biritiba-Mirim e Poá aparecem com redução de arrecadação parecidas. A redução foi de R$ 454 mil e R$ 441 mil, respectivamente. Em percentual, a queda foi de 15,6% e 4,38%. Biritiba teve R$ 2,4 milhões arrecadados nestes seis meses, e R$ 2,9 milhões no ano passado.

O pior mês para Biritiba também foi abril, quando o município registrou arrecadação de R$ 167,7 mil e no ano passado foram R$ 344 mil.

Já em Poá, nestes seis primeiros meses a Prefeitura recebeu em IPTU R$ 9,6 milhões, enquanto no ano passado foram R$ 10 milhões. Abril também foi o pior mês para Poá, com queda de R$ 227 mil em arrecadação.

As duas prefeituras adiaram o vencimento dos carnês de IPTU.

Na sequência está Santa Isabel, com redução de R$ 260 mil, ou 3,59%.

Foram registrados, nestes seis primeiros meses, R$ 6,9 milhões pagos em IPTU, enquanto no ano passado foram R$ 7,2 milhões. O pior mês em Santa Isabel foi maio, com R$ 204,2 milhões a menos.

O município estendeu o vencimento das parcelas de abril, maio e junho.

Por fim Guararema está em último, com redução de R$ 53,9 mil. Em porcentagem, a queda foi de 0,85%. Foram R$ 6,2 milhões nesse ano e R$ 6,3 milhões no ano passado. A Prefeitura não informou os números por mês.

Desde março o município adia o vencimento dos boletos.