Artesãs do Alto Tietê participam da Mega Artesanal com apoio do Sebrae-SP

Novidades do mercado, capacitação e oportunidades de networking marcaram a missão organizada pelo Sebrae-SP Alto Tietê à Mega Artesanal 2025, uma das principais feiras nacionais do setor de artesanato. Ao todo, 42 artesãs da região participaram do evento, realizado no São Paulo Expo, na capital paulista.

O evento integra o calendário de missões promovidas pelo Sebrae-SP Alto Tietê para os empreendedores locais. As iniciativas têm como objetivo apresentar inovações do setor, proporcionar conexões, fomentar pesquisas de mercado e ampliar a visibilidade das marcas. Ao longo do ano, são realizadas diversas visitas a feiras especializadas, como a Agrishow, Hortitec, ABF Franchising Expo e Anuga Select Brazil — além da Feira do Empreendedor, que acontecerá entre os dias 15 e 18 de outubro, também no São Paulo Expo.

A gestora regional de Economia Criativa e Turismo no Alto Tietê, Samira Gardziulis, destaca que as missões empresariais estão alinhadas ao propósito do Sebrae-SP. “Elas proporcionam inúmeras experiências, aprendizados, novas descobertas e conexões profissionais. A Mega Artesanal, em especial, facilita a interação com profissionais que são referência no universo do feito à mão e apresenta aos artesãos todas as novidades em técnicas, materiais e equipamentos disponíveis no mercado”, afirmou.

De acordo com a artesã Vanessa Calazans, proprietária do Ateliê Aquarela Artes Manuais, o evento é uma fonte de inspiração para os profissionais do setor. “A Mega Artesanal nos mostra que há espaço para todos, que nosso trabalho tem muito valor e, principalmente, que podemos nos aperfeiçoar em diversas técnicas até atingirmos um nível de excelência. Peças feitas à mão carregam afeto, história e uma beleza singular”, reforçou.

Com ações como essa, o Sebrae-SP reforça seu compromisso com o fortalecimento da economia criativa e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios na região. Para mais informações sobre as missões, entre em contato pelo telefone 4723-4510 ou acesse o link https://agenda.sebraesp.com.br/altotiete.